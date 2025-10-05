Jeszcze jeden cytat z konferencji prasowej poświęconej – jak to nazwano – prezentacji priorytetowych obszarów polityki Rady Ministrów: „Naszym priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo – zapewnienie odporności naszemu krajowi i bezpieczeństwa obywatelom. Ale żeby to miało miejsce, potrzebna jest silna gospodarka, dobra infrastruktura, sprawne sądy, praworządne państwo i wdrażanie nowych technologii i cyfryzacji” – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Święta prawda. A tak konkretnie?

58 priorytetów rządu, czyli pomieszanie języków

Trudno się oprzeć wrażeniu, że cały dokument to po prostu sklejone naprędce fragmenty nadesłane przez różnych ministrów, którym nikt nawet nie próbował nadać jakiejś spójnej koncepcji. Stąd mamy kompletne pomieszanie języków i takie nazwy priorytetów jak np. „Wzmocnienie skuteczności w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego i wzrost zaufania społecznego do formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji” albo „Przegląd i uporządkowanie systemów świadczeń mające na celu zwiększenie ich dostępności, przejrzystości, sprawiedliwości. Analiza dostępnych świadczeń pod kątem zabezpieczanych ryzyk socjalnych”, a z drugiej strony: „Zdrowe serce, zdrowy mózg”, „Zdrowy szpital – bezpieczny pacjent”, „Aktywni na Orliku” albo „Szatnia na medal”.

Jest w tym dokumencie wiele słusznych, ważnych i potrzebnych przedsięwzięć. Nie sądzę jednak, by ktokolwiek poza wąskim gronem fachowców był w stanie ocenić, czy kompleksowa modernizacja i budowa od podstaw 644 wagonów, 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych, 63 lokomotyw wielosystemowych, 46 jednosystemowych, 16 lokomotyw dwunapędowych i 40 supernowoczesnych składów piętrowych to dużo czy mało. Albo czym się różnią lokomotywy wielosystemowe od dwunapędowych.

Wykluczenie komunikacyjne, czyli ślepa perspektywa z Warszawy

Premier Donald Tusk w ostatnim czasie wiele mówi o rozwoju kolei (domyślam się, że to w ramach realizacji priorytetu P33 – „Renesans polskiej kolei”). Temat potrzebny, ważny dla milionów Polaków mieszkających w mniejszych miastach. To nie jest tylko poprawa warunków życia, łatwiejszy dojazd do pracy. Z Warszawy może tego nie widać, ale dla wielu osób brak komunikacji kolejowej oznacza nie tylko wykluczenie komunikacyjne. Jest czymś więcej, symbolem wykluczenia społecznego. Choć wiele osób się z tego śmiało, prezydent Duda dobrze wiedział, co robi, gdy podpisywał ustawę o transporcie kolejowym na peronie nieczynnego wówczas dworca w Końskich. Dla Włoszczowy uruchomienie stacji Włoszczowa Północ na Centralnej Magistrali Kolejowej było znakiem prestiżu, awansu dla mieszkańców miasta. Stąd późniejsze poparcie w wyborach dla osób, którym miasto ten awans zawdzięczało. Informacja o możliwym ograniczeniu liczby pociągów zatrzymujących się na tej stacji, jaka się ostatnio pojawiła, wywołała falę wielkiego sprzeciwu. Warto więc jasno powiedzieć, do których miast w ciągu najbliższych dwóch lat wróci komunikacja kolejowa.