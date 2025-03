Estera Flieger: Kto po śmierci Barbary Skrzypek zatrzyma szaleństwo wojny polsko-polskiej?

A mnie nie obchodzi, kto zaczął, co zresztą nazwane zostało symetryzmem. Interesowałoby mnie natomiast to, aby ktoś wreszcie z tym skończył. Rosnący w sondażach Sławomir Mentzen nie położy kresu wojnie polsko-polskiej, bo wśród źródeł jego fenomenu uwagę zwraca egoizm społeczny, który uważam za jej pochodną.

Z przerażeniem śledzę, co dzieje się po śmierci Barbary Skrzypek

Głęboko destrukcyjnym znajdowałam więc „zjawisko ośmiu gwiazdek” – jakby ostatnie więzy społeczne puściły. „Ale sądzę że ten okrwawiony węzeł / powinien być ostatnim jaki / wyzwalający się potarga” – pisał w „Rozważaniach o problemie narodu” Zbigniew Herbert.

Jestem głęboko przekonana, że tyle jest polityki w naszym życiu, ile jej tam wpuścimy. Kiedy więc sięgam po książkę historyczną na temat kolaboracji w dziejach, która rozpoczyna się wstępem o tym, kto za PiS „kolaborował”, nie chcę czytać dalej.

Z przerażeniem więc śledzę wszystko to, co dzieje się po śmierci Barbary Skrzypek (to np. posłowie PiS, którzy chcieli popchnąć prokurator Wrzosek). Ale żadna ze stron nie chce przecież się cofnąć. Choć wyobrażam sobie, że rząd miał wielokrotnie okazję to zrobić, no ale przecież „to oni zaczęli”.