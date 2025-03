Prezes PiS odniósł się także do tego, że Andrzej Duda wysłał list do Donalda Tuska, w którym zaapelował, by minister sprawiedliwości Adam Bodnar odpowiedział na pytania, związane z wątpliwościami w sprawie przesłuchania zmarłej 15 marca Barbary Skrzypek. - Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że pan prezydent to zrobił. W początkowym okresie, kiedy był prezydentem-elektem, przychodził na Nowogrodzką, dowiadywałem się wtedy, że rozmawiali z Barbarą. To byli ludzie, którzy się znali i chyba się lubili. Jestem wdzięczny, że zabrał głos w tej sprawie – powiedział prezes PiS.

Podczas konferencji głos w sprawie inwestycji, która miała być realizowana w Warszawie przez spółkę Srebrna, zabrał także Mariusz Błaszczak. - Ta sprawa – jeśli już miała być podejmowana – to powinna zostać podjęta na drodze cywilno-prawnej, a więc przejęcie tej sprawy przez prokuraturę jest dowodem na to, że mamy do czynienia z procesem politycznym dokonanym przez upolitycznioną prokuraturę. A potem mamy do czynienia z taką ogromną tragedią. Pamiętajmy, jak wyglądają rządy tych, którzy dziś Polską rządzą - stwierdził polityk.

Prezes PiS został zapytany o Nawrockiego i Tadeusza Batyra. „Nic o tym nie wiem”

Prezes PiS mówił także o Karolu Nawrockim. „Czy nie czuje się pan zażenowany widząc, jak zamaskowany Karol Nawrocki wychwala Karola Nawrockiego?. Czy to przystoi naukowcowi?” — zapytał dziennikarz TVN24, odnosząc się do informacji o tym, że kandydat na prezydenta – ukryty pod innym nazwiskiem jako autor książki o znanym przestępcy z Trójmiasta, „Nikosiu” - chwalił sam siebie.

- Mówi pan o czymś, o czym nie wiem. Nie wiem, czy takie wydarzenie miało miejsce. Proszę wybaczyć, ale pańska opowieść z mojego punktu widzenia nie jest wiarygodna. Nie unikam odpowiedzi – nic na ten temat nie wiem. TVN od lat zachowuje się, jak się zachowuje i trudno z tego nie wyciągać wniosków. Współczuję panu, że pan tam musi pracować. To już jest pana decyzja – stwierdził Kaczyński. - Pan tutaj uprawia taką bardzo prymitywną propagandę. Wiem, jaką stację pan reprezentuje, więc zakończmy tę rozmowę. My wpuszczamy i próbujemy odpowiadać na wszystkie pytania — w przeciwieństwie do tych, których pan popiera – dodał prezes PiS.