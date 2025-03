Czytaj więcej Komentarze Tomasz Krzyżak: Kościół wraca do zasady abp. Jędraszewskiego - najpierw miłosierdzie dla sprawców Ważnych stanowisk w Kościele nie mogą pełnić ci, którzy ukrywali sprawców. Owszem należy im okazać miłosierdzie, ale przed nim winna kroczyć sprawiedliwość. Kościół może odzyskać zaufanie tylko wtedy, gdy nie będzie bał się prawdy.

Parę miesięcy później premierę ma film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” o pedofilii w Kościele. Reakcją biskupów jest ustanowienie delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży (abp Wojciech Polak), utworzenie w Warszawie jego biura i wreszcie powołanie Fundacji św. Józefa. Rok później drugi film Sekielskich („Zabawa w chowanego”), po którym zaczynają się sypać kary biskupów (do dziś postępowań, o których wie opinia publiczna, było co najmniej 18), pojawiają się pytania o to, ile o pedofilii wiedział Jan Paweł II. W połowie 2022 r. dziennikarze „Rzeczpospolitej” zaczynają kwerendę w archiwach w IPN pod kątem spraw wykorzystywania, którymi w czasach PRL zajmowały się władze państwowe. Efektem były publikacje dotyczące radzenia sobie z tego typu przypadkami przez kard. Karola Wojtyłę, kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Józefa Glempa (ostateczne wyniki kwerendy z listą ponad 130 przypadków „Rzeczpospolita” publikuje w maju 2023 r.). Kilka miesięcy wcześniej premierę ma reportaż Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”, w którym autor bazujący na tych samych materiałach co dziennikarze „Rzeczpospolitej” stawia odmienne wnioski. Wtedy właśnie zapada decyzja biskupów o powołaniu komisji. Abp Wojciech Polak mówi wtedy w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że nikt wśród biskupów nie neguje już potrzeby walki z pedofilią, a kard. Grzegorz Ryś (wtedy jeszcze arcybiskup) mówi „Rz”, że komisja jest dla Kościoła w Polsce ostatnią szansą na zachowanie wiarygodności.

Czytaj więcej Kościół Abp Ryś: Ostatnia szansa dla Kościoła Historię Kościoła po II wojnie trzeba będzie napisać od nowa - mówi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, członek watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów.

Potem – jesienią 2024 r. – dochodzi do spotkania biskupów z pokrzywdzonymi. Obie strony są zadowolone, deklarują współpracę. Na początku 2025 r. biskupi zaczynają się szkolić. Poznają m.in. mechanizmy działania sprawców, dowiadują się o długofalowych skutkach wykorzystywania. Po drodze – od 2015 r. – w diecezjach i prowincjach zakonnych powoływani są delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży, duszpasterze, kuratorzy dla sprawców. Budowane są zespoły prewencyjne. Centrum Ochrony Dziecka prowadzi specjalne studia podyplomowe, kursy specjalistyczne dla pracujących w kościelnym systemie ochrony dzieci i młodzieży prowadzą UPJPII w Krakowie i UKSW w Warszawie. Instytucje kościelne wdrażają też standardy przewidziane tzw. ustawą Kamilka.

Potrzeba wyciszenia emocji i... zmian na stolicach biskupich

Ten – siłą rzeczy skrócony właściwie do minimum – przegląd działań Kościoła w obszarze wykorzystywania seksualnego wskazuje na to, że w ciągu 25 lat wiele zrobiono. Ale jest tu wspólny mianownik: niemal wszystkie działania zostały wymuszone. Z jednej strony przez Stolicę Apostolską, która począwszy od 2001 r., od wydania przez Jana Pawła II specjalnych norm nakazujących zgłaszanie przypadków wykorzystywania do Dykasterii Nauki Wiary, poprzez modyfikacje norm przez Benedykta XVI i liczne zmiany prawa za pontyfikatu Franciszka (bodaj najistotniejsza to reforma kościelnego prawa karnego). Z drugiej strony działania biskupów były wymuszane poprzez nagłaśnianie kolejnych przypadków przez media, częstszymi ujawnieniami się osób skrzywdzonych, coraz odważniejszym upominaniem się przez te osoby o swoje prawa, o ich zauważenie. Smutną konstatacją jest to, że decydującym czynnikiem jest presja i przyparcie do muru.