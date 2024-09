– To jest być albo nie być dla Polski. Jeżeli kandydat naszego ugrupowania nie wygra tych wyborów, to sytuacja w kraju i pozycja Polski, i również to, co dzieje się tutaj w Brukseli, będzie szło w bardzo złym kierunku - mówi o przyszłorocznych wyborach prezydenckich była premier Beata Szydło.