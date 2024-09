W każdym z trzech wariantów do II tury wchodzi Rafał Trzaskowski i kandydat PiS-u

Z sondażu wynika, że udziałem w wyborach zainteresowanych jest 58,6 proc. badanych, przy czym 47,5 proc. „zdecydowanie” wzięłoby w nich udział. Udziałem w wyborach nie jest zainteresowanych 37,5 proc. respondentów, przy czym 28,7 proc. „zdecydowanie" nie wzięłoby w nich udziału. 3,9 proc. ankietowanych nie wie, czy wzięliby udział w wyborach.



Wybory prezydenckie 2025: Trzy warianty, w każdym wygrywa Rafał Trzaskowski

W wariancie pierwszym, w którym rywalem Trzaskowskiego byłby Morawiecki, kandydat KO uzyskuje 33 proc. głosów, podczas gdy były premier – 26,4 proc. Na podium, z wynikiem 8,8 proc., znalazłby się jeszcze Szymon Hołownia, do którego tylko 0,4 punktu proc. traci Sławomir Mentzen. Kandydatką Lewicy jest w tym sondażu wicemarszałek Senatu, Magdalena Biejat, która uzyskała 4,9 proc. W sondażu wskazano też możliwość wyboru Jacka Siewiery, szefa BBN, jako kandydata niezależnego – w takiej roli uzyskał on 4,1 proc. (można się spodziewać, że są to głosy, które – gdyby Siewiera nie byłby wskazany jako kandydat – byłyby w większości głosami oddanymi na kandydata PiS). 14,3 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos.



92 proc. Tylu wyborców KO z października 2023 roku chce głosować w wyborach prezydenckich

Gdy kandydatem PiS jest Mariusz Błaszczak wówczas Rafał Trzaskowski uzyskuje 32,9 proc. głosów, a były wicepremier – 23,8 proc. Trzecie miejsce uzyskuje Szymon Hołownia (8,6 proc.), czwarte – Sławomir Mentzen (8,1 proc.), a piąte – Jacek Siewiera (7,6 proc.). Magdalena Biejat uzyskuje 4,9 proc. wskazań. 14 proc. nie wie, na kogo oddaliby głos.



W trzecim wariancie Trzaskowski uzyskuje najwyższe poparcie – 34,8 proc. Karol Nawrocki jako kandydat PiS uzyskuje 17,8 proc. głosów, wyraźnie mniej niż Morawiecki i Błaszczak. Trzecie miejsce zajmuje w tym wariancie Sławomir Mentzen (9,2 proc.), czwarty jest Szymon Hołownia (8,8 proc.). Jacek Siewiera może liczyć na 7,3 proc. głosów, a Magdalena Biejat – 4,9 proc. 17,7 proc. badanych nie wie, w tym wariancie, na kogo by zagłosowali.