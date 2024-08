Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Szułdrzyński: Campus Polska i tresowanie Kosiniaka-Kamysza Reakcja uczestników Campusu Polska na pojawienie się wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dość dobrze obrazuje napięcia, jakie panują obecnie w rządzie. PSL musi jednak zachować swoją wyrazistość, jeśli obecna koalicja chce utrzymać większość.

Mając jako prezydenta Andrzeja Dudę, rządzący zdają sobie sprawę, że liberalizacja aborcji nie ma szans na przeprowadzenie. I tym zapewne będzie PO grać do wyborów prezydenckich, mamiąc wyborców, że zmiana prezydenta to jedyna szansa na jej przeprowadzenie.

Opór PSL i części Trzeciej Drogi może jednak skutecznie zahamować determinację PO. Ludowcy liczą, że odbiorą część konserwatywnego elektoratu PiS, co wydaje się jednak mało prawdopodobne i co udowodniły ostatnie wybory europejskie. PiS jest nadal mocny, mimo widocznych strukturalnych wstrząsów.

Wyborcy PO liczą głównie na rozliczenia PiS

Polacy, którzy zdecydowali się poprzeć PO 15 października, nie chcieli w większości żadnych wojen kulturowych, ale po prostu odsunięcia od władzy PiS-u. To determinowało najbardziej wytrwałych przy urnach, którzy trwali do późnych godzin porannych przed lokalami wyborczymi. Ci wyborcy liczyli na to, że nowa władza rozliczy PiS i afery, które, zdaniem polityków PO, zżerały państwo. Że wyprostuje demokratyczne standardy i ustrój, który legł w gruzach.

Czytaj więcej Komentarze Jacek Nizinkiewicz: Wielki nieobecny na Campusie i Donald Tusk pozbawiający wyborców złudzeń Ruszyła IV edycja festiwalu społeczno-politycznego Campus Polska Przyszłości. W pierwszej dużej debacie wystąpił Donald Tusk. Ogłoszenia kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski nie będzie. Padła za to ważna deklaracja z ust premiera.

Na razie idzie to opornie, ale mając swojego prezydenta, PiS może skutecznie blokować takie działania, oczywiście od czasu, gdy kandydat PO pokona kogoś z PiS, co dziś wydaje się być prawie pewne. Dopóki proces rozliczeń trwa – a trwać będzie tak długo, jak będzie to również służyło politycznie premierowi – zarówno sprawa aborcji, jak i inne kwestie nie będą realizowane.