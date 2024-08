Campus Polska Przyszłości. Donald Tusk: Aborcja? Nie ma większości i nie będzie w tym Sejmie

- Nie ma większości posłów za tym. Co ja mogę zrobić? Robimy to - minister zdrowia z prokuratorem generalnym, ministrem Bodnarem, żeby w ramach istniejącego prawa (...) żeby kobiety, a właściwie osoby pomocne w czasie przerywania przez kobiety ciąży, żeby de facto nie były penalizowane. Nie jest to proste - mówił premier. Dodał, że służą temu "rekomendacje i wytyczne dla prokuratury, dla lekarzy".

Tusk: Nie zaproponuję referendum ws. prawa aborcyjnego

- Ja mogę tylko obiecać, że w ramach istniejącego prawa zrobimy wszystko, aby kobiety mniej cierpiały, żeby aborcja była na tyle, na ile to jest możliwe bezpieczna i dostępna wtedy, kiedy kobieta taką decyzję musi podjąć, żeby osoby, które zaangażują się w pomoc kobiecie, nie były ścigane - mówił w Olsztynie Tusk. - Na zmianę prawa musimy niestety poczekać, nie mam złudzeń co do tego. Być może podejmiemy próbę przekonania PSL-u do jakiejś wersji jeszcze łagodnej – dodał.



Donald Tusk zadeklarował także, że nie będzie proponował referendum w sprawie prawa aborcyjnego. - Do następnych wyborów większości w tym parlamencie dla legalnej aborcji, w pełnym tego słowa znaczeniu, nie będzie, nie ma się co oszukiwać, natomiast będzie zupełnie inna praktyka w prokuraturze i w polskich szpitalach. To już jest w toku i to będzie bardzo odczuwalne - oświadczył lider Platformy podczas Campusu Polska Przyszłości.