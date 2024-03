Wydaje się, że Donald Tusk, jako rasowy i doświadczony polityk, woli politykę małych kroków. Wyciągnął bowiem wnioski z czterech wielkich reform rządu Jerzego Buzka, zapowiadanych i zrealizowanych, które jednak zmiotły nie tylko jego rząd, ale też całą rządzącą koalicję i utorowały drogę do władzy postkomunistycznej lewicy.

Nie wszyscy wyborcy rządzącej koalicji kupują jednak tę „ściemę”

Elektorat Koalicji Obywatelskiej żadnych wielkich reform nie potrzebował – chciał głównie rozliczenia PiS i Jarosława Kaczyńskiego, które na razie Donald Tusk stara się realizować. I jak długo będzie to robić, tak długo może liczyć na przychylność własnych wyborców.

Jako wyborcy godzimy się na niedotrzymywanie obietnic wyborczych

Znamienne, że o ile najbardziej zadowoleni z jego rządów są wyborcy PO – ponad 80 proc., jak wynika z sondażu dla Onetu – o tyle takie odczucia podziela już tylko niewiele ponad 50 proc. wyborców Trzeciej Drogi. A to może skutkować tarciami w ramach rządzącej koalicji, które wzmagać się będą już po wyborach samorządowych.

Pytanie, co dziś Tuskowi chodzi po głowie

Jako wyborcy godzimy się na niedotrzymywanie obietnic wyborczych. Nie ma w Polsce partii politycznej, która by spełniła wszystkie obietnice składane w kampanii wyborczej. Polityka to przede wszystkim emocje, a nie programy wyborcze, o których wszyscy zapominają dzień po wyborach.

Największym politycznym błędem jest jednak to, jak politycy robią coś, czego mieli nie robić. I tak Donald Tusk podniósł w 2012 roku wiek emerytalny. To przyniosło mu ogromną niechęć i w efekcie klęskę PO w wyborach w 2015 roku. Teraz sam premier uważa, że popełnił błąd. Ciekawsze zatem może się okazać to, czego dziś Tusk nie obiecał, a co chodzi mu po głowie, niż jego „100 konkretów”, z których niewiele wynika.