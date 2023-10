Podniesienie wieku emerytalnego. Tusk obwinia Morawieckiego

Tusk: Morawiecki to współautor podniesienia wieku emerytalnego

W środę na konferencji prasowej w Zgierzu Donald Tusk pokazał pierwszą stronę "Faktu", na której zdjęcie Mateusza Morawieckiego opatrzono tekstem "Radził podnieść wiek emerytalny", co było nawiązaniem do wspomnianych wyżej słów Morawieckiego dla "Rzeczpospolitej".

- Jak ja to mówiłem, to mało kto na to zwracał uwagę. Wiadomo - kampania, debaty, konflikty między liderami etc. - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- "Radził podnieść wiek emerytalny". Bardziej zaangażowanego w moim kręgu eksperta, polityka w promowanie podniesienia wieku emerytalnego niż Morawiecki nie było. Tak, że premier Morawiecki ma pełne prawo czuć się autorem czy współautorem podniesienia wieku emerytalnego w Polsce - oświadczył Donald Tusk.

Czytaj więcej Wybory Marsz Miliona Serc i konwencja PiS. Tusk i Kaczyński mobilizują wyborców Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość mierzyły się w niedzielę w korespondencyjnym pojedynku wyborczym - KO organizowała w Warszawie Marsz Miliona Serc, PiS - konwencję wyborczą w Katowicach. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński wzywali do udziału w wyborach 15 października.

Były premier ocenił przy tym, że referendum 15 października to "zagrywka polityczna i wyborcza PiS-u". Tusk zaprzeczył jednocześnie, by namawiał do bojkotu referendum. - Każdy obywatel ma swój rozum, swoje sumienie i postąpi w lokalu wyborczym tak, jak uzna za stosowne - powiedział. Cztery pytania referendalne nazwał "kpiną z demokracji i zwykłą zagrywką wyborczą".

- Jeśli chodzi o wiek emerytalny, proszę pytać od dzisiaj premiera Morawieckiego, dlaczego tak gorliwie opowiadał się, także publicznie, za podniesieniem wieku emerytalnego - powiedział w środę Donald Tusk.