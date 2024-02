Dlaczego w sprawie aborcji referendum jest lepsze niż regulacja ustawowa

W latach 1993–1997 kierowałem Unią Pracy, która była jednoznacznie zaangażowana w akcję na rzecz referendum w sprawie aborcji – bez sukcesu. Do niedawna obowiązywał (na mocy decyzji Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez prof. Andrzeja Zolla) tzw. kompromis aborcyjny popierany przez PO i PSL. Było to uregulowanie restrykcyjnie ograniczające prawo do aborcji. Od dwóch lat obowiązuje jego drastycznie zaostrzona przez obecny TK wersja. To przede wszystkim w następstwie tej zmiany nastąpiła ewolucja zarówno orientacji niektórych partii politycznych, jak i istotna zmiana stosunku obywateli do liberalizacji uregulowań aborcyjnych. Otworzyła się realna możliwość zmiany prawa. Nie ma jednak gwarancji, że zmiana taka nastąpi.

Prawdopodobieństwo dokonania trwałej zmiany związane jest przede wszystkim z perspektywą referendum. Oczywiście pod warunkiem, że sensownie sformułowane będą pytania i obywatele opowiedzą się za dokonaniem zmian. W przypadku wybrania ścieżki zmian na drodze ustawowej szansa nadal wydaje się niewielka. Nawet jeżeli – co nie jest pewne – Sejm uchwali zmiany, to jest wysoce prawdopodobne, że ustawa nie wejdzie w życie z powodu sprzeciwu prezydenta lub kolejnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Oczywiście referendum nie może zastąpić regulacji ustawowej, jednak w przypadku wyrażenia przez obywateli w bezpośrednim głosowaniu przyzwolenia na dokonanie zmian prezydent (ale i TK), kwestionując ustawę, musiałby zakwestionować wolę wyrażoną przez większość wyborców. Formalnie biorąc, jest to możliwe, ale przecież znacznie mniej prawdopodobne.

Dlaczego „lewica” nie chce referendum

Drogę ustawową forsuje lewica. Dlaczego? Oficjalnie dlatego, że prawo do bezwarunkowego dokonania aborcji jest „prawem człowieka”, a nad prawami człowieka się nie głosuje. Podobne stanowisko prezentuje Kościół, który odwołuje się do „prawa naturalnego”. Kto jednak ma prawo decydować o tym, co powinno figurować na liście praw człowieka, kto ma decydować o zawartości prawa naturalnego? Lewica komunistyczna głosiła, że „nie może być wolności dla wrogów wolności” i dawała sobie prawo praktycznej interpretacji tej zasady. Podobnie Kościół.