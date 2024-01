Sondaż: Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży dzieli Polaków

Projekty ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych

W minionym tygodniu do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji, zakładający, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. W minionym roku do Sejmu wpłynęły zaś dwa projekty Lewicy ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję oraz pomoc w niej, zaś drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Podczas środowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk przyznał, że aborcja to jedna z kwestii, co do której w koalicji są "różne poglądy”, dlatego nie może być projektu rządowego. - Jesteśmy gotowi do złożenia projektu do Sejmu w najbliższych godzinach o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia - mówił wcześniej szef rządu.

Przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – nazywana kompromisem aborcyjnym – wcześniej zezwalała na dokonanie aborcji również w przypadku ciężkiego oraz nieodwracalnego upośledzenia płodu bądź nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku zdecydował, że ta przesłanka do przerwania ciąży jest niekonstytucyjna. W całej Polsce odbywały się wówczas protesty osób domagających się liberalizacji przepisów aborcyjnych.