Czy w materiałach Instytutu Zachodniego dominuje jakakolwiek wizja świata czy stosunków polsko-niemieckich – łatwo sprawdzić. Dominuje tam przede wszystkim podejście do Niemiec jako przedmiotu obiektywnej analizy, a nie przedmiotu apologii i zachwytów. Co prawda większość z kilkuset materiałów powstających rocznie w Instytucie Zachodnim z oczywistych względów nie jest publikowana, ale polski podatnik co tydzień informowany jest w Serwisie Instytutu Zachodniego, co jest przedmiotem zainteresowania analityków. Na stronie Instytutu Zachodniego znajdują się ponadto setki jawnych opracowań i dziesiątki podcastów, po które nie sięgnął na razie żaden z piszących o Instytucie.

Ustawowy skład Rady nie może dziwić, w końcu Instytut ma pracować jako zaplecze analityczne ministerstw. Notabene, odnosi się to również do powołania dyrektora Instytutu, którego dokonuję zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy na 5-letnią kadencję prezes Rady Ministrów

By zaoszczędzić nieco na czasie czytających, należą do nich tak szokujące tematy, jak: system partyjny, polityka energetyczna, polityka bezpieczeństwa i obrony RFN, powiązania rosyjsko-niemieckie, pozycja RFN w UE oraz polityce globalnej itd., itp. Nie sposób pominąć dwóch wyróżniających Instytut spośród innych jednostek analitycznych tematów: Ziem Zachodnich i Północnych oraz historii okupacji Polski, które byłe obecne od początków założenia placówki w 1944 r. W tym ostatnim nurcie mieści się zarówno zagadnienie odpowiedzialność Niemiec za popełnione zbrodnie międzynarodowe w wymiarze karnym i materialnym. Wspomnieć należy tutaj wiekopomną publikację K.M. Pospieszalskiego „Polska pod niemieckim prawem. 1939-1945” (Poznań 1946), ale także np. „Raport o stratach wojennych Poznania 1939-1945” pod red. prof. A. Saksona i prof. A. Skarzyńskiego (Poznań 2008).

Czy był partyjny nakaz zajęcia się reparacjami i odszkodowaniami za zbrodnie III Rzeszy?

Skąd więc to wrzenie, to święte oburzenie na rzekome upartyjnienie Instytutu Zachodniego? Wynika to, nie wchodząc głębiej w toczące się w polskiej polityce wewnętrznej procesy, moim zdaniem, z co najmniej z dwóch faktów: poprzednich składów Rady Instytutu Zachodniego, która powoływana jest przez prezesa Rady Ministrów, a zasiadają w niej, bez wynagrodzenia, członkowie „dwóch kategorii”: trzech przedstawicieli organów wykonawczych: prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego ds. zagranicznych oraz ministra właściwego ds. gospodarki, a także sześciu członków powołanych na 6-letnią kadencję.

Ustawowy skład Rady nie może dziwić, w końcu Instytut ma pracować jako zaplecze analityczne ministerstw. Notabene, odnosi się to również do powołania dyrektora Instytutu, którego dokonuję zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy na 5-letnią kadencję prezes Rady Ministrów. Rada zgodnie ze Statutem Instytutu Zachodniego ma charakter doradczy i opiniujący, a biorąc pod uwagę to, iż od 2016 r. Rada zbierała się rzadko i nie mała praktycznie żadnego kontaktu bezpośredniego z analitykami (w czerwcu 2023 r. odbyło się jedno spotkanie), mogła wywierać minimalny wypływ na treść przygotowywanych materiałów. Składy Rady nie budziły może zachwytu, ale ich działalność na pewno nie polegała ani na zarabianiu pieniędzy, ani na sterowaniu działalnością analityczną Instytutu.