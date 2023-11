Zuzanna Dąbrowska: Prezydent broni straconych złudzeń

Czytaj więcej Polityka Prezydent Andrzej Duda krytykuje opozycję. „Realizowana jest specyficzna forma odwetu” - Tegoroczne wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość - mówi prezydent RP Andrzej Duda, tłumacząc, dlaczego zdecydował się powierzyć misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, choć większość w Sejmie mają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica, które podpisały umowę koalicyjną.

To lider Polski 2050 wyznaczył horyzont prezydentowi, gdy po spotkaniu ogłosił, że w sprawie procedur niezbędnych dla powołania nowego rządu prezydent zapewnił go, iż „będzie je wykonywał bez żadnej zwłoki, i że te procesy będą biegły szybko, sprawnie, z poczuciem odpowiedzialności za państwo i powagi, która należy się tej sytuacji, w której się znaleźliśmy – zmiany władzy, zmiany rządu”. Nie organizując w tej sprawie własnego briefingu, Duda oddał inicjatywę Hołowni, który sprawnie ją wykorzystał do budowania nowego układu sił.

I tego wrażenia nie udało się Andrzejowi Dudzie odmienić wywiadem dla prawicowych „Sieci”, opublikowanym w niedzielę. Mówił w nim, że dawna opozycja go „nie przekonała”, a w różnych sprawach jej przedstawiciele „mówili zupełnie odmienne rzeczy”, np. w sprawie suwerenności. Co miał na myśli? Czy jego zdaniem trzy partie tworzące nową większość mają różny stosunek do tej kwestii? Być może była to sugestia, że np. KO, co powtarza prezes Kaczyński, jest „partią niemiecką”. A jeśli tak, to znaczy, że prezydent cofa się na pozycję zszokowanej wygraną PiS opozycji, z 2016 roku.