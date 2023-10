Wydawało się, że rewolucja obyczajowa w maju 1968 roku zmiotła generała. Obrażony na naród, de facto podał się do dymisji. Ale gdy dwa lata później zmarł, słynny artysta Jacques Faizant stworzył rysunek, który do dziś oddaje to, co Francuzi myślą o założycielu V Republiki. Widać na nim symbol narodu, Mariannę, opartą o ogromny, zwalony dąb. Głowę chowa w dłoniach. Nie wie, co dalej. Gdy z polityki odejdzie Jarosław Kaczyński, niewielu odczuje podobną pustkę. Wielu z nas zaś poczuje wielką ulgę.