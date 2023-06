Le Pen kochała Putina. Kłopot dla Morawieckiego

Grudzień 2021 r.: na nieco ponad dwa miesiące przed rosyjską inwazją na Ukrainę Marine Le Pen jest przyjmowana w Warszawie z honorami głowy państwa przez Mateusza Morawieckiego. Uczestniczy w zorganizowany przez PiS zjeździe skrajnej prawicy, do którego dołączają lider Fidesz i premier Węgier, a dziś główny sojusznik Putina w Unii Viktor Orban czy przywódca post-frankistowskiego hiszpańskiego ugrupowania Vox.

W udzielonym wówczas wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Le Pen podkreśla, jak wiele łączy ją z partia rządzącą Polską. Zapowiada też, że jeśli zostanie prezydentem Francji, jej kraj zapłaci kary, jakie na Warszawę nałożył TSUE za łamania zasad praworządności.

Czytaj więcej Polityka Le Pen: Ukraina należy do sfery wpływów Rosji TSUE nałożył na Polskę milion euro dziennych kar za łamanie zasad praworządności. Otóż Francja za Polskę tę karę zapłaci! – mówi Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego.

Przede wszystkim jednak pytana o ryzyko inwazji na Ukrainę, w pełni wpisuje się w narrację Kremla, a winę za możliwy wybuch wojny składa na Unię.

Nie sądzę, aby Putin zrobił taki błąd - mówi o możliwości najazdu Ukrainy - Ale uważam też, że w tej sprawie Unia odegrała rolę strażaka-piromana. Można mówić, co się chce, ale Ukraina należy do sfery wpływów Rosji. Próbując naruszyć tę strefę wpływów, tworzy się napięcia, lęki i dochodzi się do sytuacji, jakiej dziś jesteśmy świadkami. A powinniśmy wszyscy razem walczyć z realnym zagrożeniem, jakie wisi nad Europą: islamizmem - tłumaczy „Rzeczpospolitej”.