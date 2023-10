Jarosław Kaczyński: Niemcy są regionalnie silnym państwem, niczym więcej

- Tak to jest, że dzisiaj, gdzie byśmy nie spojrzeli, także (...) na politykę kulturalną i oświatową, to się ze sobą mocno łączy, tam właśnie funkcjonują z jednej strony te zależności, a z drugiej to nieuctwo, ta tępota, ta nieodporność na zewnętrzną propagandę. Bo do czego dążą ludzie rządzący prawie wszystkimi krajami Europy? Do umacniania świadomości swojego narodu, do tego, żeby czuł się on mocny, dumny - mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zarzucił środowiskom kulturalnym w Polsce uprawianie czegoś, co nazwał "pedagogiką wstydu" oraz "mikromanią narodową". - Wielu ludzi z tamtej strony wręcz mówi wprost, że oni się wstydzą tego, że są Polakami, a nawet słyszę często, że mają obrzydzenie do polskości. To niech idą do diabła - powiedział wicepremier na konwencji PiS. Przekonywał, że obecny rząd chce dzieci i młodzież "uczyć patriotyzmu".