Niedziela pokazała, że jest odwrotnie. Kolejni mówcy na konwencji PiS skupiali się wyłącznie na Donaldzie Tusku. Tuskiem i Platformą straszyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i sam Jarosław Kaczyński. Wystąpienie tego ostatniego było wykładem historii najnowszej, w której wszystko, co złe, było winą Tuska. Po tym, jak prezes PiS skończył opowiadać, co złego zrobiła PO, jak rządziła, przechodził do zła, które miała robić w opozycji.

Inaczej było w Warszawie. Tusk pełnił rolę gospodarza zachęcającego do udziału w wielkim, piknikowym wiecu, wystąpienia programowe wygłaszali inni. O przyszłości mówili Rafał Trzaskowski, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, Michał Kołodziejczak czy Wiktoria Bartosiewicz z Gliwic, najmłodsza kandydatka KO. Choć lider PO apelował do Polek, na scenę zaprosił tylko jedną kobietę.

Ale Tusk stał w centrum obu tych wydarzeń. Podczas przemówień polityków PiS pojawiał się znacznie częściej niż na samym wiecu w Warszawie. Kaczyński alarmował, że Tusk chce zmienić Polskę w kondominium niemiecko-rosyjskie i zlikwiduje „resztki praworządności”. Morawiecki przekonywał, że wybory nie będą równe i uczciwe, ponieważ opozycja ma w nich gigantyczną przewagę.

Konwencja w Katowicach. PiS nie miał pomysłu na odpowiedź na marsz PO

W Warszawie Trzaskowski, Czarzasty, Biedroń czy Bartosiewicz mówili o przyszłości i Polsce swoich marzeń. Gdy PiS stawiał wszystko na polaryzację na linii PiS-PO, Tusk zapraszał liderów partii, z którymi chce tworzyć po wyborach koalicję, i pozdrawiał liderów Trzeciej Drogi, którzy kontynuują swój objazd po kraju, mobilizując mieszkańców mniejszych miejscowości. W tym sensie stał się to wspólny wiec całej opozycji.