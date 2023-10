Sondaż: Kto powinien rządzić? Polska podzielona na pół

Osoby sprzyjające opozycji widzą przyszłość po wyborach zupełnie odmiennie: 81 proc. uważa, że „opozycja powinna rządzić”, a 74 proc. twierdzi, że wierzy w taką możliwość.

Badanie: Kogo wybiorą niezdecydowani?

Na ostatniej prostej partie poszukują intensywnie głosów wyborców niezdecydowanych. Opozycja stara się przede wszystkim budować przekonanie, że głos na nią oddany się nie zmarnuje, a wizja zmiany władzy jest realna. Co na to niezdecydowani? W tej grupie, która uczestniczyła w sondażu IBRIS, nie wygląda to dobrze dla opozycji. 20 proc. uważa, że KO, NL i TD powinny wygrać, a 40 proc. wierzy, że może się tak stać. Aż 33 proc. nie ma zdania w tej sprawie. – Być może te osoby jako wyborcy niezdecydowani mają nawet profil światopoglądowy zbliżony do wyborcy opozycyjnego – tłumaczy szef IBRIS Marcin Duma. – Mogą być jednak sceptyczne co do szans opozycji i właśnie dlatego ciężko im podjąć decyzję. Dlatego jest prawdopodobne, że w ogóle nie uda się ich przekonać, żeby na wybory poszli.

Co w takim razie mogą przez ostatnie dwa tygodnie robić partie opozycyjne, by takich wyborców przekonać? – Na pewno wszystkie inicjatywy mobilizujące elektorat, takie jak marsze, spotkania i dbałość o wizerunek całej opozycji, są w stanie pomóc – uważa Duma. – Ważna jest także wiara w siebie, taka, jaką obserwujemy np. wśród wyborców lewicowych, którzy z przekonaniem chcą oddać głos na wybraną formację i nie rozważają żadnych innych opcji. Ale już np. niektórzy wyborcy Koalicji Obywatelskiej obawiają się, co będzie po wyborach, nie chcą przegrać, i to oni potrzebują pokazów siły i sprawczości. Podobnie jak Trzecia Droga – której wyborcy także takiego sygnału potrzebują, bo to ugrupowanie składa się w większości z grup ubogich w silną motywację.

Jest jednak także i pozytywna informacja dla opozycji: 68 proc. najmłodszych wyborców (18–29) uważa, że to KO, Nowa Lewica i Trzecia Droga powinny rządzić po wyborach.