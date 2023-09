„Wybór jest prosty – dobro albo zło” – informuje na samym początku „Zielonej granicy” Maja Ostaszewska. I to jedno krótkie zdanie definiuje cały ten film. Zamyka go w manichejskim podziale, rozdaje role, które odegrane zostaną nie tylko przez kolejne dwie i pół godziny, ale też po wyjściu z kina.

Wspominam o manicheizmie, bo jest to moim zdaniem najgłośniejsza nuta nie tylko w filmie Agnieszki Holland, lecz także w całej dyskusji (jeśli można użyć tego szumnego słowa) odnośnie do problemu migracji. I żeby była jasność – dotyczy to zarówno opcji reprezentowanej przez twórców „Zielonej granicy”, jak i najbardziej zacietrzewionych reakcji z przeciwnej strony. Holland kreśli linie tak grube, że aż momentami karykaturalne. Jednak odpowiedź jej przeciwników nie jest bynajmniej bardziej subtelna. I to jest chyba największy mój zarzut do „Zielonej granicy” – nie tylko dzieła filmowego, ale pełnoprawnego zjawiska społecznego, jakim się stało. Że na siłę próbuje wpisać w jakiś nieprzyzwoicie czarno-biały schemat zagadnienie, które skrzy się od szarości.

Bo nie manicheizm jest właściwym kluczem do odczytania tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Zamiast przerzucać tę bombę z jednej strony na drugą, należy ją rozbroić narzędziem tragiczności. Napięcia, które nigdy nie zniknie – bo taka jest natura rzeczywistości, zwłaszcza w węzłowych chwilach i miejscach historii. To, co dzieje się zarówno u polskich granic, jak i na południu Europy, wymaga odpowiedzi świadomej tego, że nie będzie dobra. I nie pozostawi ona jej autorów w komfortowym nastroju moralnej wyższości.