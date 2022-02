W zeszłotygodniowym wydaniu „Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł Krzysztofa Janika, a właściwie jego list do Donalda Tuska. Jest on w zasadzie wezwaniem do zaprzestania ataków ze strony tego ostatniego wobec Lewicy. I choć nie podzielam opinii byłego szefa MSW co do tego, iż są one nieskuteczne i że prowadzą do kolejnego zwycięstwa PiS, to sam artykuł uważam za ciekawy, bo symptomatyczny dla obecnego nastroju w opozycji.

A jest to nastrój bojowy – zwłaszcza w odniesieniu do innych ugrupowań opozycyjnych. Mówiąc jeszcze bardziej szczerze i wprost: dziś między Koalicją Obywatelską, Lewicą i Polską 2050 panuje stan wojny wszystkich ze wszystkimi – Tusk atakuje Włodzimierza Czarzastego, Szymon Hołownia Donalda Tuska, a liderzy i liderki Lewicy Platformę Obywatelską. Ta iście hobbesowska atmosfera towarzyszy relacjom w opozycji już od dłuższego czasu i jedynie PSL wyłamuje się z tego procederu wzajemnych oskarżeń (co wydaje się być wynikiem tyleż specyfiki tego ugrupowania, co charakteru jego obecnego prezesa). Zauważają to zarówno prawie wszyscy uczestnicy politycznej gry, jak i jej obserwatorzy. Dostrzegam ją i ja – tyle tylko, że po pierwsze, uważam ją za niezbędny składnik uprawiania politycznego rzemiosła, a po drugie, za w ostateczności służącą opozycji jako całości.

Walka w anty-PiS-ie

Zacznijmy od tej pierwszej tezy – nieuchronności zaostrzania się walki w anty-PiS-ie. Ktoś namawiający jego liderów do zaprzestania wzajemnego podszczypywania się i podkładania sobie wzajemnie nóg zdradza brak elementarnej wiedzy o specyfice uprawiania polityki. A zawiera się ona w propagowanym przeze mnie od lat haśle, iż w polityce gdzie dwóch się bije, tam obaj korzystają. Jeśli bijących się jest trzech, to cała trójka na tym zyskuje. Pisząc wprost – tylko ci, którzy przebijają się przez zalewającą nas codziennie falę informacji (mniej czy bardziej zbędnych), są w stanie zaistnieć w naszych umysłach, a zatem i w sercach. Tylko oni mogą stać się obiektem jakichkolwiek emocji i uczuć – a jak wiadomo z dorobku neuropolitologii, właśnie emocje i uczucia liczą się najbardziej w naszych partyjnych wyborach. Rezygnując ze spierania się, kłócenia i wojenek, poszczególne formacje i ich liderzy rezygnowaliby także z walki o sympatie elektoratu, co – jak chyba każdy przyzna – jest podstawowym zadaniem polityków.

Pretensje do liderów

Zatem mieć pretensje do szefów KO, Lewicy czy Polski 2050 o to, że nie szczędzą sobie złośliwości i kuksańców, to de facto żądać od nich, by uprawiali nie politykę, lecz lekcje dobrego wychowania. Dlatego właśnie – pomimo stałych upomnień ze strony wielce szanownych profesorów politologii i jeszcze szanowniejszych publicystów, z których niektórzy już nawet skończyli 30 lat – Tusk, Czarzasty i Hołownia nadal się wzajemnie atakują i oskarżają o mniejsze czy większe grzeszki. Tak jest i tak będzie także w przyszłości – aż do momentu ewentualnego powołania wspólnej listy, czego wykluczyć nie można (choć uważny czytelnik moich artykułów zauważy pewnie, że jestem zwolennikiem dwóch bloków opozycyjnych, a nie jednej bardzo szerokiej listy). Dlatego narzekanie na wojnę wszystkich ze wszystkimi oraz na „niedojrzałość" liderów PO, Polski 2050 czy Lewicy jest przejawem niezrozumienia mechanizmów rządzących rywalizacją partyjną.

A teraz kwestia druga – o opłacalności powyższej rywalizacji. Naprawdę ktoś poważny myśli, że gdyby dzisiaj (najczęstsza narracja komentariatu) Hołownia, Kosiniak-Kamysz i Czarzasty zaprzestali walki o własną podmiotowość i poddali się dyktatowi Tuska (tworząc jedną koalicję o jakiejś szlachetnej i długiej nazwie), to taki podmiot zyskałby od razu sympatię większości wyborców oraz – co równie ważne – dotrwałby do wyborów w zgodzie i miłości wzajemnej? Że jego ciało koordynujące wydawałoby z siebie jednoznaczne komunikaty, akceptowane przez wszystkie strony oraz z radością przyjmowane przez cały elektorat opozycji? Przecież taka sztuczna konstrukcja byłaby łatwym celem dla PiS i ograniczałaby, a nie rozszerzała, możliwości pozyskiwania nowych wyborców.

Komfort krytyki

Dziś przeciwko rządom Kaczyńskiego można protestować z różnych pobudek – liberalnych, lewicowych, moralnych, demokratycznych, ekonomicznych itp. Do wyboru, do koloru – chciałoby się rzec. I właśnie taki komfort mają dzisiaj opozycyjni wyborcy – mogą swoją złość, frustrację i niezadowolenie z rządów Zjednoczonej Prawicy wyrazić w postaci obdarzenia swoim zaufaniem KO, Polski 2050, Lewicy czy PSL. Sprawa miałaby się zgoła inaczej, gdyby partie te zaprzestały wzajemnych wojenek, mówiły jednym głosem lub – co najgorsze – powołały jakieś ciało koordynujące wspólną politykę i wspólny przekaz. Powtarzam – zmniejszałoby to, a nie powiększało, szanse pozyskiwania nowych segmentów elektoratu.

Jałowe apele

Czy nie wie o tym polityk tak doświadczony, jak Krzysztof Janik? Jestem pewien, że ma tego pełną świadomość. Dlatego jego głos należy potraktować jako element politycznych roszad i przepychanek po stronie opozycji (i jako taki nawet pochwalić). Ale ważne, by ci, którzy zawodowo zajmują się opisywaniem politycznej rzeczywistości, także o tym wiedzieli. Bo tylko tak będą mogli właściwie analizować partyjne „gry i zabawy" oraz dostarczać swoim odbiorcom trafnych opisów świata. Dlatego lepiej już zaprzestać jałowych apeli o zawieszenie broni w anty-PiS-ie, wezwań do pojednania i mówienia jednym głosem, moralnego potępiania „nic nierozumiejących" liderów. Jest dokładnie odwrotnie – owi przywódcy doskonale znają swój fach, w przeciwieństwie do części komentatorów, którzy bardziej sprawdzaliby się jako nauczyciele etyki w liceach. Na sojusze, pojednania i wspólne listy przyjdzie jeszcze czas – ale raczej bliżej niż dalej daty elekcji parlamentarnej (ważne jest jednak, by w tej naturalnej rywalizacji nie przekroczyć pewnych norm, nie spalić mostów i nie używać argumentów personalnych, które mogłyby w przyszłości utrudnić współpracę i stanowić zarzewie osobistych konfliktów). Obecnie jednak – używając słynnego przed ponad trzema dekadami sformułowania – na (opozycyjnej) górze musi być wojna, by kiedyś na dole zapanował pokój.

Autor jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego