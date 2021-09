W 1997 r. Jarosław Kaczyński nie kandydował do Sejmu z list AWS, którego był współtwórcą, tłumacząc, że w koalicji zbyt wielką rolę odgrywa nieformalna partia „TKM", dla której najważniejsze były stanowiska w rządzie i spółkach Skarbu Państwa, a nie reforma państwa. Przez kolejne lata bracia Kaczyńscy budowali się na walce z układem, co Lecha wyniosło najpierw na stanowisko szefa NIK, później ministra sprawiedliwości i ostatecznie prezydenta Polski, a Jarosławowi pozwoliło trzykrotnie wygrać wybory parlamentarne i trzykrotnie obsadzić najwyższy urząd w państwie swoim kandydatem.

Reklama

PiS chce sprawiać wrażenie, że nawet jak rządzi, to walczy z układami, spiskami, elitami, a nie je tworzy. Prawda okazała się inna. PiS podniosło nepotyzm do rangi sztuki. Partia Kaczyńskiego obsadza, poza konkursami, swoimi ludźmi wszelkie możliwe stanowiska i nic sobie z tego nie robi.

PiS po raz kolejny się podkłada, a opozycja nie potrafi wykorzystać problemów władzy. Nieoczekiwanie sprawdzam PiS może powiedzieć Paweł Kukiz.

Śledztwo „Gazety Wyborczej", Onetu i Radia ZET obnażyło niespotykany dotąd poziom upartyjnienia w spółkach Skarbu Państwa. Zjednoczona Prawica skalą skoku na państwo przebiła to, co w poprzednich latach media przedstawiały na temat pazerności rządzącego SLD, PO i PSL. Pytanie, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego?

Czytaj więcej Polityka Jak politycy PiS obsadzają swoich ludzi w spółkach? Nowe śledztwo Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystują pozycje do obsadzania swoimi ludźmi stanowisk w spółkach skarbu państwa. Dziennikarze przyjrzeli się m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Reklama

Rządzący nie ukrywają, że pierwszym kadrowym w Polsce jest Jacek Sasin, który decyduje o tym, kto zajmuje najwyższe stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Polacy mogli wcześniej zobaczyć, jak w świetle kamer jeden minister drugiemu przekazywał list ws. protekcji dotyczącej „córki leśnika". Wiadomo było, że nawet jak ktoś tracił pracę, to awansował na inne posady państwowe, czego przykładem jest człowiek Mariusza Kamińskiego Ernest Bejda, skompromitowany szef CBA, który został wybrany do zarządu PZU. PiS odwdzięcza się też mediom, na które może liczyć, co widać po nominacjach dla młodych i niedoświadczonych na kierowniczych stanowiskach, redaktorach naczelnych w dziennikach Polska Press.

Materiał „Partia i Spółki" potwierdza to, co już wiemy. A PiS wie, że Polaków złodzieje u władzy nie bulwersują, pod warunkiem że władza dzieli się łupem.

Joachim Brudziński, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, mówił w czasach, kiedy PiS było w opozycji, że „pycha kroczy przed upadkiem". Dzisiaj kpi z „wielkiej afery", nie odnosząc się do zarzutów, w tym załatwiania pracy kolegom i rodzinie.

Czytaj więcej Polityka Lista ludzi Morawieckiego w spółkach. Suski: Pewne nazwiska znam. To fachowcy Znam kilka osób poleconych do pracy w spółkach Skarbu Państwa przez Mateusza Morawieckiego - przekazał poseł PiS Marek Suski. - To są fachowcy - mówił w Radiu Zet. Przyznał, że nie wie, jak idzie zapowiadana przez PiS walka z nepotyzmem.

PiS już raz przyjęło uchwałę antynepotyzmową, po tym jak okazało się, że rodziny członków PiS obsiadły spółki Skarbu Państwa niczym szarańcza. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski nawet nie był w stanie odpowiedzieć, w ilu radach nadzorczych zasiadała jego żona. Jaką iluzoryczną moc miała uchwała, pokazało kilka dni po jej przyjęciu zatrudnienie Lecha Kołakowskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego w zamian za powrót do Klubu PiS.

PiS po raz kolejny się podkłada, a opozycja nie potrafi wykorzystać problemów władzy. Nieoczekiwanie sprawdzam PiS może powiedzieć Paweł Kukiz. Muzyk zapowiadał, że będzie popierał Polski Ład, jeśli we wrześniu zostanie uchwalona ustawa antysitwowa.

Reklama

Czy posłowie PiS zagłosują sami przeciwko sobie, czy pracy i płacy nie oddadzą nigdy?