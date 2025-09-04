Aktualizacja: 04.09.2025 10:27 Publikacja: 04.09.2025 09:08
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
Czy nie lepiej poszerzyć sobie horyzont i spojrzeć na konsekwencje tych decyzji – w obecnych uwarunkowaniach policy mix – dla rynku finansowego? Bo ten rynek to przecież nie tylko oprocentowanie kredytów. No, więc spójrzmy. I to myśląc, a nie myślenie tylko udając.
Przy olbrzymich i rosnących dynamicznie potrzebach pożyczkowych państwa decyzje RPP, mające wpływ na krótkoterminowe stopy procentowe, prowadzą do systematycznego wzrostu rentowności długich rynkowych stóp. Dlaczego? Bo tam przeważają obawy o dominację polityki fiskalnej i jej wpływ na inflację w okresie ponad osiem kwartałów, czyli poza czasem, który RPP widzi w swoich projekcjach.
A kto jest na tym długim końcu krzywej, gdzie ceny obligacji spadają? No, niestety, nieliczni wrogowie Polski. Są tam fundusze emerytalne, ubezpieczyciele, są też TFI z częścią swych portfeli.
Obniżka krótkich stóp w warunkach olbrzymiego deficytu i rosnących potrzeb pożyczkowych przesuwa siła rzeczy cały rynek na krótki koniec krzywej. Tam próbuje się finansować rząd. Tam też próbują ratować wartość jednostek uczestnictwa fundusze inwestycyjne i prywatni inwestorzy. To oznacza masywną wyprzedaż na rynku wtórnym z długiego końca. Z negatywnymi konsekwencjami przenoszącymi się z rynku długu – rządowego i korporacyjnego – także na rynek akcji.
Polska polityka monetarna, poddana presji dominacji fiskalnej, nie jest wyjątkiem. To samo dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie nastąpił wzrost rentowności obligacji 10-letnich w ciągu roku z 3,84 do 4,27 proc., a presja na długie papiery widoczna jest także w rosnącym do 0,7 pkt proc. spreadzie 30Y wobec 10Y. Podobnie jest zresztą na całym globalnym rynku finansowym.
Wymuszone finansowanie się na krótkim końcu krzywej skraca zapadalność długu, destabilizuje rynek i uderza w długoterminowe oszczędności. Nie czytałem jeszcze komunikatu RPP po raz kolejny „dostosowującej” – tym razem we wrześniu – stopy. Ale z pewnością ten szerszy kontekst obniżki oficjalnych stóp w warunkach silnej dominacji fiskalnej musiał się tam znaleźć, prawda? Bo jeśli nie, to Panie miej nas w swej opiece.
Janusz Jankowiak
Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, dwukrotny zwycięzca konkursu NBP i „Rzeczpospolitej” na najlepszego analityka makroekonomicznego roku.
