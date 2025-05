Warto nadmienić, że w 2024 r Sejm odbywał swoje regularne posiedzenia przeciętnie 2-3 razy w miesiącu, co łącznie zajęło 64 dni, czyli około jedną szóstą całego roku lub jedną czwartą, licząc tylko dni robocze. W jednym miesiącu – sierpniu – w zasadzie Sejm nie pracuje i nie są zwoływane posiedzenia plenarne.

Zespołów parlamentarnych jest w Sejmie – nie do uwierzenia – aż 270!

Jakie jest profesjonalne przygotowanie członków sejmowych komisji?

Popatrzmy na stałe komisje i doświadczenie zawodowe (profesję) ich członków. Od tego powinna zależeć jakość prac komisji, a w rezultacie jakość stanowionego prawa. I tak np. w komisji ds. cyfryzacji przewodniczącym jest inżynier, a trzech wiceprzewodniczących – politologami. W komisji ds. administracji mamy przewodniczącego ekonomistę, a wśród wice – dwóch prawników, jednego ekonomistę oraz jednego urzędnika i jednego nauczyciela. W komisji ds. służb specjalnych szefem jest prawnik (były szef MSWiA), wiceprzewodniczącymi: politolog, ekonomista i informatyk. A członkami (po jednym): politolog, inżynier, rolnik, historyk, prawnik oraz inżynier. Lepiej w mojej ocenie jest w komisji ds. finansów publicznych, bo kieruje nią doktor nauk ekonomicznych a pośród wiceprzewodniczących mamy dwóch ekonomistów plus inżyniera budownictwa, zootechnika, matematyka, urzędnika oraz bankowca.

Podobną analizę można zrobić w odniesieniu do pozostałych komisji. Konkluzja? Wątpliwe merytoryczne i zawodowe doświadczenie zasiadających w nich posłów. Nie oznacza to, że proponuję wprowadzenie cenzusu wykształceniowego itp. Niemniej pożądane byłoby, by posłowie pracujący w poszczególnych komisjach posiadali w danej materii dużą wiedzę - sprawdzoną tak teoretyczne (wykształcenie), jak i praktycznie (doświadczenie).

Oprócz komisji sejmowych czasami w komisjach powoływane są też podkomisje.

Zespoły poselskie – od oczywistych po kuriozalne

