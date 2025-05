Krzysztof Adam Kowalczyk: Dlaczego znika hejt na elektryki

Dziwnym trafem elektryfikacja motoryzacji nie stała się tematem kampanii prezydenckiej. I nie słychać, by kandydaci bronili przed tą straszną Brukselą niezbywalnego prawa Polaków do lania benzyny do baku i krztuszenia się spalinami.