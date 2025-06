Czy to znaczy, że teraz każdy, kto podpadnie władzom USA, może nagle stracić łączność, wylecieć z Facebooka czy platformy X, a państwo nie dostać najnowszych chipów? Na to wygląda. Doszło do tego, że w rękach jednego człowieka spoczywa władza dalece wykraczająca poza granice państwa i przyjęte normy. Dotyczy to nie tylko cywilnych technologii i usług, jak e-maile, chmura czy sztuczna inteligencja, ale i rozwiązań wojskowych. Niedawno przecież przetoczyła się przez Europę fala spekulacji, czy kupione za grube miliardy rakiety czy samoloty nie zostaną uziemione jednym przyciskiem palca, gdyby dane państwo zdecydowało się prowadzić politykę sprzeczną z interesami Waszyngtonu. Okazuje się, że USA dysponują potężną cyfrową bronią geopolityczną.

Za co Amerykanie krytykują Chiny

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że USA bardzo mocno od dawna krytykują i zwalczają firmy chińskie, oskarżając je właśnie o to, że spełniają wszelkie żądania Pekinu, m.in. w sprawie przekazywania wrażliwych danych klientów, w tym Amerykanów. Za to właśnie piętnują TikToka czy Huawei, grożąc, że Chińczycy w razie potrzeby nawet zdalnie przejmą czy wyłączą samochód, smartfon czy komputer. Czyli jak Kali kraść krowę, to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę, to źle.

Oczywiście nie można stawiać tu znaku równości. USA to wciąż demokracja, a Chiny – nie. To USA są naszym sojusznikiem. Jednak fakt, że tracimy kontrolę nad coraz bardziej determinującą nasze życie technologią na rzecz kilku firm, a nawet polityków, z którymi nie zawsze jest nam po drodze, wywoływać musi gęsią skórkę.

Dlatego w coraz bardziej zdanej na siebie Europie priorytetem powinny stać się działania na rzecz technologicznej suwerenności. Nie chodzi o to, by Amerykanów wyrugować. Ale tworzyć technologiczną alternatywę, gdzie tylko się da. Tak na wszelki wypadek.