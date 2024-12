Europa łaskawsza dla spalinowców

Według szefa Renault i prezydenta ACEA Luca de Meo grzywny za przekroczenie limitów będą kosztować branżę 15 mld euro, które producenci mogliby przeznaczyć na inwestycje. Zaś rynek nie został do nowej sytuacji odpowiednio przygotowany. – Ci, którzy ustalili zasady, nie zapewnili niezbędnych warunków rynkowych, infrastruktury ładowania, stabilnych programów zachęt, cen energii itp. – powiedział De Meo cytowany przez Reutersa.

Zdaniem Sigrid de Vries, dyrektor generalnej ACEA, producenci muszą teraz decydować, czy zamrozić fundusze na kary, ograniczyć produkcję, czy też kupić kredyty od zagranicznych producentów, aby dostosować się do nowych przepisów. – Te decyzje są nieodwracalne i muszą zostać podjęte przed końcem roku – stwierdziła de Vries.

Zwolnienia i problemy elektryfikacji

Tymczasem perspektyw na poprawę sytuacji branży nie widać. Drastyczne kroki zapowiedział Volkswagen, który ma zamiar zamknąć dwa lub trzy zakłady. Wywołało to falę protestów: jak podaje „Deutsche Welle”, tylko w Wolfsburgu w strajkach ostrzegawczych wzięło udział 38 tys. pracowników. W Kassel, Hanowerze, Zwickau, Emden, Salzgitter, Brunszwiku, Chemnitz i Dreźnie dołączyło do nich dalsze 30 tys. strajkujących. Jedynie fabryka VW w Osnabrücku nie przystąpiła do strajku, ponieważ obowiązuje tam inny układ zbiorowy.

Zarazem słaby popyt na elektryki sprawia, że czołowi producenci weryfikują plany, opóźniając odejście od aut spalinowych. Przykładem jest Volvo, które rezygnuje z pełnej elektryfikacji w 2030 r. i odkłada ją w czasie. Ambitne cele związane z elektryfikacją obniżył także Mercedes, a szef BMW Oliver Zipse oświadczył w wywiadzie dla Handelsblatt: – Polityczny wymóg wycofywania silników spalinowych jest błędem. Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, w pierwszych dziesięciu miesiącach 2024 r. sprzedaż elektryków zmalała r./r. o 4,9 proc., a ich udział w rynku stopniał do 13,2 proc. z 14 proc. w ubiegłym roku.

Na dodatek dla europejskich producentów coraz większym zagrożeniem są elektryczne auta z Chin. Są tańsze od europejskich odpowiedników przynajmniej o 20 proc. W rezultacie szybko ich przybywa: jeśli według ACEA w 2019 r. stanowiły one 0,4 proc. sprzedaży aut bateryjnych w UE, to w 2020 r. było to 1,4 proc., w 2021 r. – 1,7 proc., z końcem 2022 r. ich udział wzrósł 4,7 proc., a w roku ubiegłym sięgnął już około 8 proc. Chińczycy przekonują, że unijne cła nie będą w stanie zastopować ich ekspansji.