Wiadomo, co trzeba zrobić

Nigdy nie było tak dużego konsensusu w Polsce co do tego, jaki jest kierunek modernizacji. Spółki energetyczne, operator systemu przesyłowego, think tanki, stowarzyszenia i przemysł mówią jednym głosem. Społeczeństwo w badaniach opinii publicznej też. Przyszłością są odnawialne źródła OZE i uzupełnienie systemu energetycznego mocami konwencjonalnymi. Jakąś rolę może odegrać elektrownia jądrowa, ale to wciąż pieśń przyszłości i niewielka część przyszłego miksu.

Trzeba pilnować, aby zużycie gazu w elektroenergetyce było jak najmniejsze, bo to surowiec w większości importowany, a do tego również emisyjny. W tym celu trzeba zmniejszać jego udział w innych sektorach – w energetyce na tym etapie będzie to jednak trudne.

Ważne jest racjonalne zarządzenie starymi elektrowniami węglowymi. Ich przyszłość jest jednak przypieczętowana, a koniec nastąpi za mniej niż 10 lat. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu powinien stać się wielkim planem inwestycyjnym. Jak policzyło Forum Energii, do 2040 r. w Polsce powinno powstać 100 GW nowych mocy.

Wyzwaniem dla energetyki są nie tylko nowe elektrownie, ale przede wszystkim sieci, elastyczność, rynek energii, koszty dla odbiorców i finansowanie. To jednak proces, który wymaga twardego zarządzania różnymi uczestnikami rynku energii na podstawie rzetelnych danych i wiedzy o rynku energii.

Trzy kroki zamiast jednego

Aby przygotować się do podjęcia walki o bezpieczeństwo energetyczne Polski z różnymi grupami interesów, trzeba być wyposażonym w liczby, kompetentnych ludzi i dobre narzędzia. Od lat polska administracja w kwestiach planowania korzysta z zasobów państwowych spółek energetycznych, a te – wiadomo – nie będą piłować gałęzi, na której siedzą. W interesie spółek leży generowanie swoich przychodów.

Zanim premier Tusk podejmie decyzje, jak podzielić kompetencje w swoim rządzie, powinien podjąć wraz z rządem inne.