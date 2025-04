Nadszedł czas inwentaryzacji – określenia, co musimy mieć pod własną kontrolą i jak bardzo możemy się uzależniać od rywali. Amerykanie mówią o potrzebie oddzielenia się od Chin (ang. decoupling). W Unii mówi się w tym zakresie o zmniejszaniu ryzyka (ang. derisking). A może po prostu wystarczy zdrowy rozsądek? To oznacza konieczność ograniczonej interwencji państwa w gospodarkę, bo jeśli zostawić wybór samym korporacjom, to one wybiorą przede wszystkim zysk, a nie bezpieczeństwo. Nie chodzi o odgrodzenie się od reszty świata, ale przemyślenie naszych zależności na nowo: w rolnictwie, transformacji energetycznej, czy inwestycjach w obronność.

Te wszystkie problemy nie skończą się wraz z wyborami prezydenckimi w maju 2025. Dlatego należy mieć nadzieję, że nazwa Forum – Nowych Idei - podczas której Donald Tusk złożył swoją obietnicę, zobowiązuje i nie pozostanie tylko platformą do przedwyborczego prawoskrętu Platformy…