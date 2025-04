– Pierwszym zadaniem menedżera strategicznej spółki Skarbu Państwa nie jest maksymalizacja zysku. Gdyby liczył się wyłącznie zysk, to po co obecność państwa w takiej spółce? Państwo uczestniczy w różnych obszarach gospodarki po to, by realizować interesy polskiego społeczeństwa – wskazał Tusk.

Jako przykład wymienił między innymi inwestycję w Terminal Sławków, która będzie realizowana wyłącznie przez polskie firmy. Ma on łączyć transport drogowy z siecią kolejową i stanowić ważny punkt wymiany gospodarczej z państwami Europy Wschodniej i Dalekiego Wschodu.

Kolejnym przykładem ma być atomówka. – Podjęliśmy decyzję, że 53 mld zł przeznaczone na budowę pierwszej elektrowni atomowej trafią do polskich firm, które będą pracowały przy tym projekcie – oświadczył Tusk.