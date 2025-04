Podczas obchodów upamiętniających 85. rocznicę zbrodni katyńskiej, które odbywają się w Warszawie, swoje przemówienie wygłosił premier Donald Tusk. - Zawsze wtedy, kiedy czcimy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej, chyba każdy z nas czuje, że milczenie jest donośniejsze, że cisza jest donośniejsza niż najgęstsze przemówienie, bo przecież brakuje słów, brakuje definicji, aby zrozumieć ogrom i bezsens zbrodni. Nigdy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z triumfem zła - mówił szef rządu.

Donald Tusk: Zło zagraża nam także dzisiaj

Jak powiedział Donald Tusk, „nigdy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, że ofiary, ci, którzy służą dobrej sprawie, bywają bezsilne”. - Nie przyjmujemy do wiadomości, nie potrafimy o tym mądrze mówić, kiedy widzimy, jak zło pokonuje dobro, kiedy źli ludzie wyciągają broń i oddają strzał w potylicę niewinnym. Nawet nie zawsze wiemy, jak nazwać tych, którzy zginęli – ofiarami Katynia czy bohaterami narodowej legendy. Ale dzisiaj nie możemy milczeć - mówił premier.

Donald Tusk podczas swojej przemowy przestrzegł, że choć „tamto zło zostało pokonane, i żyjemy dzisiaj w niepodległej, suwerennej, wolnej ojczyźnie, to zło, które było źródłem tej zbrodni, nadal czai się wokół nas”. Premier mówił w tym kontekście także o rosyjskim ataku rakietowym na ukraińskie miasto Sumy. - To zło jest wciąż namacalne, widoczne. I tak jak od wieków, tak i dzisiaj, to zło zagraża. Zagraża naszym sąsiadom, zagraża pokojowi – zaznaczył Tusk.

- Dzisiaj podejmujemy gigantyczne wysiłki, jako naród, jako państwo polskie, żeby żadna tego typu katastrofa, tego typu zbrodnia się nie powtórzyła, żeby Polacy już nigdy nie byli bezsilnymi ofiarami – powiedział Tusk. - Nikt kto podniesie rękę na Polskę, nie będzie mógł tego zrobić bezkarnie – dodał premier. - Musimy walczyć z kłamstwem, z podłością, z dezinformacją, z wrogą propagandą, która płynie każdego dnia, każdej godziny – zaznaczył. Jak powiedział, „musimy każdego dnia, solidarnie, razem budować siłę Polski”.