Głównym efektem działań Trumpa już dziś jest utrata amerykańskiej „przewagi strategicznej”

Jak Ameryka traci przewagę?

Tym ważniejsze jest więc pytanie, czy taktyka Trumpa w czasie pierwszych miesięcy prezydentury osłabia, czy też wzmacnia Stany? Innymi słowy, czy lekarstwo leczy, czy raczej zabija chorego? I czy Ameryka jest przygotowana na wyciskane przez Trumpa „krew, pot i łzy”, by spełnić jego wizję? Odpowiedź przyniesie historia, niemniej widząc to samo co miliony Amerykanów, można nabrać przekonania, że głównym efektem działań Trumpa już dziś jest utrata amerykańskiej „przewagi strategicznej”. A w miejsce dominującej roli w procesie globalizacji – izolacjonizm. W miejsce głównego rozgrywającego w światowym handlu – kwestionowanie zasad WTO. W miejsce lidera wolnego świata – pogróżki i akty agresji wobec sojuszników. W miejsce roli światowego policjanta – polityczne i gospodarcze awanturnictwo. Jeśli te cechy nowej polityki USA mają być ścieżką powrotu do wielkości, to Donald Trump się myli.

Czy słabość Ameryki to dobra wiadomość dla świata?

Trump w istocie rozmontowuje amerykańską soft i hard power. Zła to wiadomość dla Kijowa i tych, którzy wypatrują pokoju w Ukrainie. Dobra dla Moskwy, bo Kreml już rozumie, że nowy prezydent USA to warchoł, a nie odpowiedzialny mąż stanu. A na koniec zła dla nas i europejskich członków NATO, bo w coraz mniejszej liczbie spraw jesteśmy pewni swego. Wystarczy news, że Amerykanie wycofują swoje oddziały z Jasionki, a już wpadamy w panikę. Taka jest wiara w Amerykę Trumpa. Jest jeszcze czas na zmianę tego trendu. Niestety, krótki.