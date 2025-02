Problem w tym, że 15 lat później w Polsce dalej nie mamy samodzielnych zdolności do produkcji tego typu pocisków, a umowa licencyjna de facto nie została zrealizowana.

W krainie Fantazja

- Trzecia kwestia dotyczy wspólnej produkcji kołowego transportera opancerzonego na bazie Rosomaka z systemem wieżowym Turra-30, który produkują Słowacy. Połączenie potencjału przemysłu polskiego i słowackiego oraz sprzedaż takiego pojazdu na rynki państw trzecich to temat, nad którym pracujemy od dłuższego czasu – mówił dalej polski minister obrony.

To akurat prawda, ten temat ciągnie się już od lat i chodzi o sprzedaż pojazdów Słowenii. Wypada trzymać kciuki, ale też warto pamiętać, że rząd Słowenii w tym obszarze daje sobie bardzo dużo czasu – o tym, że być może sprzedamy tam Rosomaki, mówi się już od co najmniej 2022 r.

Za to zupełnie może zdumiewać ostatnia część deklaracji wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. - Czwarta kwestia, której dotyczy podpisany list intencyjny, to zainteresowanie strony słowackiej spolonizowaną wersją czołgu K2. To bardzo ważny element, który powinien dać ogromny impuls polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu – mówił polityk.

Teraz spójrzmy jak wygląda rzeczywistość: obecnie nie ma czołgu K2PL. Jest czołg K2, ale nie ma gotowej wersji K2PL [spolonizowanej – red.]. Co ciekawe, nawet nie do końca jest ustalone jakie dokładnie ma mieć parametry. Nie ma też w Polsce możliwości montażu takich czołgów, a rozmowy między polskim i koreańskim przemysłem idą jak po grudzie i wcale nie muszą się zakończyć sukcesem. Nawet jeśli wszystko pójdzie doskonale, to minie co najmniej 6-7 lat, zanim polski przemysł będzie miał jakiekolwiek zdolności produkcji/montażu czołgów na eksport, a i to wydaje się bardzo optymistyczne. Wydaje się, że tym przypadku premier Kosiniak porzucił Marylę Rodowicz i postanowił nam przypomnieć hit dziecięcego zespołu Fasolki „Moja Fantazja”.