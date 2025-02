Tymczasem liczba przebywających w Polsce ukraińskich dzieci, które korzystały z 500+, a teraz z 800+, nie jest duża w porównaniu z 6,5 mln dzieci wspieranych w ramach tego programu. A na dodatek ciągle maleje: w 2022 r. świadczenie to pobierało 514 tys. ukraińskich dzieci, w 2023 – nieco ponad 322 tys., a w grudniu ub.r. - 292 tys. Jeśli więc ktoś miałby szukać oszczędności, to nie tu.

Tym bardziej, że około 90 proc. przebywających w Polsce Ukraińców pracuje, a co za tym idzie, opłaca podatki (oraz składki ZUS), które idą m.in. na sfinansowanie 800+.

Jak zreformować 800+

W oparciu o statystyki można zaryzykować twierdzenie, że reforma programu 800+ powinna pójść raczej w kierunku uzależnienia świadczenia od dochodów. Można by je utrzymać w przypadku wszystkich z dochodami nie przekraczającymi 120 tys. zł rocznie, natomiast np. dla dochodów 120-240 tys. ograniczyć wsparcie do dwójki dzieci, w granicach 240-500 tys. - do jednego, a przy wyższych świadczenia by nie przysługiwały.

Oczywiście można też inaczej ustawić progi dochodowe poczynając od najprostszego, np. świadczenie należałoby się wszędzie tam gdzie dochody nie przekraczają 120 tys. zł rocznie, a przy wyższych – już nie.

Progowe uzależnienie świadczeń powinno skutkować istotnym obniżeniem kosztów programu, szacunkowo o 6-9 mld zł rocznie!

Polityka, nie koszty

„Problem” świadczeń dla dzieci ukraińskich wydaje się skutkiem rozgrywek politycznych i nie ma związku z kosztami. Tym bardziej, że obowiązek zapisu dziecka do szkoły – jako warunek świadczenia – uściśla statystyki. Warto przy tym pamiętać, że Ukraińcy walczą w swoim kraju – także w dużej mierze za nas - z agresywnym planem Putina, marzącego o odbudowie rosyjskiego imperium w granicach z roku 1914.