Ujawnione w projekcie budżetu na 2024 r. prognozy inflacyjne Ministerstwa Finansów różnią się od projekcji inflacyjnej NBP MF

Uciekający cel inflacyjny

Owe 2,5 proc. to oficjalny cel inflacyjny polskiego banku centralnego. Szacunki rządowe pokazują, że mamy go osiągnąć dopiero za cztery lata. To bardzo długo, bo przyjmuje się, że horyzont oddziaływania polityki pieniężnej to półtora roku – dwa lata.

Oznacza to, że rząd – choć pewnie nie taka była jego intencja – de facto przyznaje, że polityka pieniężna NBP jest nieefektywna i zbyt łagodna. Dla banku centralnego to ocena druzgocąca. Przecież jego głównym orężem jest umiejętność kształtowania oczekiwań inflacyjnych obywateli, a to udaje się tylko wtedy, gdy bank wywiązuje się ze złożonej im obietnicy i trafia w cel w rozsądnym terminie. Cztery lata rozsądnym terminem nie są.