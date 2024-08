„D’ARC”. Joanna na białym koniu w Muzeum Powstania Warszawskiego

Widowisko „D’ARC” będzie dostępne w streamingu

Można traktować „D’ARC” jako hołd dla wszystkich kobiet biorących udział w Powstaniu Warszawskim, ale chodzi w nim o coś więcej, co dobitnie podkreśla finał – o los wszystkich kobiet dyskryminowanych i tłamszonych przez stulecia, a mimo to potrafiących pokazać swą siłę i niezłomność. I o taką ich postawę we współczesnym świecie.

„D’ARC” w Muzeum Powstania Warszawskiego będzie prezentowane do 6 sierpnia, ale wszystkie bilety już dawno są wyprzedane. Na szczęście spektakl został zarejestrowany przez ekipę Opery Narodowej i od 1 października będzie dostępny bezpłatnie na platformie OperaVision.eu.

Krystian Lada to reżyser pracujący głównie za granicą. Duży sukces odniósł w tym roku autorskim spektaklem w Theatre La Monnaie w Brukseli „Rivoluzione e Nostalgia” do fragmentów z oper Verdiego, 23 sierpnia na wielkim festiwalu Ruhrtriennale, którego jest dyrektorem programującym, przedstawi instalację dźwiękowo-teatralną „Wieczorne zaklęcia” z piosenkami Björk i utworami chóralnym Brucknera. W przyszłym sezonie w szwajcarskim St. Gallen wystawi „Makbeta” Verdiego, a już jesienią rozpocznie próby w warszawskim Teatrze Studio do uwspółcześnionej wersji „Rozkwitu i upadku miasta Mahagonny” Weilla.