W piątek o godz. 12:00 rozpoczęło się spotkanie członków Rady Medycznej z premierem i ministrem zdrowia - informował wcześniej "Dziennik Gazeta Prawna". Według tego źródła, na spotkaniu w ramach protestu przeciw nierealizowaniu rekomendacji Rady większość członków tego ciała planowała podać się do dymisji. Przed godz. 14:00 Polsat News podało, że 13 z 17 członków Rady Medycznej złożyło dziś dymisję.

Reklama

W oświadczeniu cytowanym przez Polską Agencję Prasową trzynastu członków Rady Medycznej stwierdziło, że powodem dymisji był "brak wpływu rekomendacji na realne działania" oraz "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy". Składający rezygnację członkowie Rady Medycznej napisali, że byli oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania rządu, a jednocześnie obserwowali "narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią".

Czytaj więcej Polityka Rada Medyczna: Utrata stanowiska za negowanie wartości szczepień Rada Medyczna, organ doradczy premiera Morawieckiego, w oświadczeniu stwierdza, że osoba pełniąca funkcję publiczną, która neguje wartość szczepień, powinna stracić stanowisko.

Pod oświadczeniem podpisy złożyli prof. Robert Flisiak, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Radosław Owczuk, prof. Iwona Paradowska, prof. Miłosz Parczewski, prof. Małgorzata Pawłowska, prof. Anna Piekarska, prof. Krzysztof Pyrć, prof. Krzysztof Simom, prof. Konstanty Szułdrzyński, prof. Krzysztof Tomasiewicz i prof. Jacek Wysocki. Oznacza to, że rezygnacji na ręce premiera Mateusza Morawieckiego nie złożyły cztery osoby z Rady Medycznej, m.in. główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban.

Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. Do tej pory w jej skład wchodził przewodniczący oraz kilkunastu ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy "analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych – takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju".

Reklama

Do tej pory Rada Medyczna opublikowała 36 stanowisk. Przedostatnie, z 10 stycznia, dotyczyło szczepień na COVID-19 i zostało opublikowane po wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która odnosząc się do szczepień na COVID-19 oceniła, że "konsekwencje stosowania tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone". Według Rady Medycznej, "szczepienie przeciw COVID-19 jest procedurą medyczną ratującą zdrowie i życie, pozwalającą na zmniejszenie tragicznych skutków pandemii".

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Odkryto gen zwiększający ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Powstaną testy Polscy naukowcy odkryli gen, który zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział, że powstaną testy wykrywające gen, który ma ok. 14 proc. Polaków. Z badań wynika, że najważniejszymi czynnikami zwiększającymi ryzyko związane z COVID-19 są wiek, nadwaga oraz płeć męska.

Najnowsze stanowisko Rady Medycznej, z piątku 14 stycznia, głosi m.in. konieczność pilnego podania dawki przypominającej szczepionki na COVID-19.

Do 14 stycznia w skład Rady Medycznej pod przewodnictwem prof. Horbana wchodzili:

Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ