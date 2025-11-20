Dodatek specjalny we współpracy z BFF Group

Szpitale publiczne mogą działać efektywnie i osiągać dobre wyniki finansowe – udowadniają to placówki wyróżniane w zestawieniu BFF. Jak podkreślają eksperci i laureaci ostatnich dziesięciu edycji, to nie forma prawna czy struktura właścicielska decyduje o stabilności finansowej jednostki, ale ludzie zebrani wokół sprawnego menedżera. Skuteczne zarządzanie pozwala na realizację potrzebnych inwestycji, które przekładają się na poprawę jakości usług, jak również wyniku finansowego.

Na samym początku projektu Liderzy Zarządzania celem rankingu było zdefiniowanie najlepszych praktyk, które nie tylko mogły stanowić inspirację dla innych szpitali, ale również być źródłem cennej wiedzy dla władz samorządowych, uczelni medycznych czy ustawodawców i płatników systemu. Pod uwagę brane były jedynie dane finansowe – tak, aby w prosty i obiektywny sposób zobrazować sytuację finansową poszczególnych placówek, a przez to sposób ich zarządzania. Potem zdaliśmy sobie sprawę, że poprawa standingu finansowego powinna przekładać się też na lepszą jakość opieki nad pacjentami. Dlatego w 2022 r. rozpoczęliśmy współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta przy okazji przyznawania Nagrody Specjalnej dla Szpitala Najbardziej Przyjaznego Pacjentom. Przez cały czas zależało nam też, żeby ranking był miarodajny i wiarygodny. Mając świadomość, że najlepiej odda to właściwa metodologia, w 2022 r. ustanowiliśmy też Radę Programową rankingu, która odpowiada za właściwe kryteria oceny placówek. Członkami Rady są najznamienitsi i najbardziej rozpoznawalni eksperci z polskiego sektora ochrony zdrowia.

Z biegiem lat ranking ewoluował i dostosowywał się do kontekstu makroekonomicznego oraz sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej. Zyskał honorowych i instytucjonalnych patronów, objął coraz większą liczbę szpitali i dostosował kryteria oceny, aby zapewnić jak najlepsze ich porównanie między sobą.

Nasz ranking przez ostatnie dziesięć edycji był „świadkiem” wielu zmian. Tych systemowych, jak wprowadzenie sieci szpitali, czy globalnych, jak pandemia Covid-19. Dlatego analiza wyników może być nieocenionym źródłem wiedzy na temat tego, jak dyrektorzy wyróżnianych placówek radzili sobie z wyzwaniami i jakie najlepsze praktyki można wdrażać. Jestem dumny, że jako BFF możemy w ten sposób kontrybuować do poprawy jakości informacji i świadomości na temat kondycji polskiej ochrony zdrowia.

Z ogromnym uznaniem gratuluję też laureatom wszystkich dziesięciu edycji rankingu Liderzy Zarządzania.

Zarządzającym i pracownikom szpitali chciałbym powiedzieć: Wasze osiągnięcia, profesjonalizm oraz zaangażowanie w budowanie nowoczesnego i odpowiedzialnego szpitalnictwa zasługują na najwyższe uznanie. Wasza praca pokazuje, że skuteczne przywództwo, innowacje i odwaga w podejmowaniu decyzji mają realny wpływ na rozwój kierowanych przez Was jednostek oraz nasze wspólne dobro. Jesteście inspiracją i wzorem dla całego sektora.

Gratuluję sukcesów i życzę dalszych osiągnięć.

