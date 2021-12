Jeżeli Konstytucji i przepisów innych ustaw nie łamie obecna w Polsce od wielu lat selekcja na dyskotekach, czy w klubach tanecznych to na pewno nie łamie ich też weryfikacja unijnych certyfikatów.

December 14, 2021

Resort zdrowia, informując o wejściu w życie rozporządzenia epidemicznego, zgodnie z którym w określonych miejscach publicznych może przebywać do 30 proc. maksymalnej liczby osób w danych miejscu, ale do limitu tego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19, zachęca do pobrania darmowego Skaneru Certyfikatów COVID, który "pobrało już ponad 825 tys. osób".



Od 15 grudnia obowiązuje nowe rozporządzenie epidemiczne:

➡️ do 30% limitu osób nie wlicza się zaszczepionych przeciw #COVID19, pod warunkiem:

✅ okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub

December 14, 2021

Ministerstwo przekonuje też, że sprawdzanie certyfikatów przez przedsiębiorców nie będzie łamać konstytucji ponieważ "w Polsce od wielu lat obecna jest selekcja na dyskotekach, czy w klubach tanecznych".

"Jeżeli Konstytucji i przepisów innych ustaw nie łamie obecna w Polsce od wielu lat selekcja na dyskotekach, czy w klubach tanecznych to na pewno nie łamie ich też weryfikacja unijnych certyfikatów" - argumentuje Ministerstwo.

Wcześniej minister zdrowia mówił, że przedsiębiorcy obowiązek okazywania przez klientów tzw. certyfikatów covidowych w sytuacji, w której limit gości przewidzianych w rozporządzeniu został przekroczony, mogą wprowadzać wewnętrznymi regulaminami.