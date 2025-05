przeniesienia własności - dotyczące wybudowanego budynku i będące wykonaniem umowy deweloperskiej;

przedwstępne - dotyczące wybudowanego budynku.

Te rodzaje umów wymienia zresztą w art. 2 ustawa o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Jak zaznacza w swoim oświadczeniu PZFD, w praktyce większość ofert publikowanych przez deweloperów dotyczy budynków w budowie. Ich nowa ustawa nie obejmie. W trakcie prac legislacyjnych do Sejmu wpłynęły opinie z Sądu Najwyższego i z Krajowej Izby Radców Prawnych krytykujące te lukę prawną.

Trzeba będzie zgłaszać ceny władzom. Nie do końca wiadomo, jak

Co do zasady, nowa ustawa nakłada na dewelopera obowiązek publikacji dane o cenach mieszkań na swojej stronie internetowej. Jednak inne jej przepisy nakładają ten obowiązek także na inne podmioty. Otóż na przykład przedsiębiorca z zupełnie innej branży, który kupi mieszkanie od dewelopera na potrzeby własnego biznesu, a później będzie chciał je sprzedać, też będzie musiał ujawnić jego cenę. Sęk w tym, że trzeba ja będzie opublikować na stronie internetowej… dewelopera.

Nowe przepisy o publikacji cen mieszkań mogą być wadliwe także w innym aspekcie. Otóż ceny te maja być publikowane nie tylko na stronach internetowych deweloperów, ale też na rządowym portalu dane.gov.pl. Według ustawy, deweloper ma przekazywać informacje do resortu cyfryzacji raz na dobę. Jednak w ustawie nie podano żadnych konkretów co do sposobu przekazywania tych danych ani tez nie przewidziano określenia tego sposobu w akcie wykonawczym.

Niedopełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. To z kolei może pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci np. kar nakładanych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.