Projekt ustawy o jawności cen mieszkań. Przepisy trzeba uszczelnić

Zgodnie z przygotowanymi przez polityków Polski 2050 przepisami deweloperzy będą musieli podawać ceny mieszkań w internecie pod rygorem kar, które miałyby sięgać 10 proc. rocznego obrotu.

Czytaj więcej Nieruchomości Dlaczego deweloper ukrywa ceny Wielu deweloperów nie podaje cen oferowanych mieszkań. Czy zmieni to nowy kodeks dobrych praktyk?

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego przygotował Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).

– W pełni popieramy konieczność wprowadzenia rozwiązań umożliwiających osobom poszukującym mieszkań szybki i pełny dostęp do informacji o cenach lokali oferowanych przez deweloperów. Jesteśmy przekonani, że taka praktyka będzie korzystna zarówno dla kupujących, jak i samych firm – podkreśla Bartosz Guss, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. - Projekt zawiera jednak nieprecyzyjne sformułowania, które mogą prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych, a w konsekwencji do niewłaściwego stosowania przepisów lub wręcz ich omijania - zauważa.

Zgodnie z zapowiedziami posłów Polski 2050 cena mieszkania ma być znana na każdym etapie sprzedaży. Tymczasem, jak zauważa branża, obecna redakcja przepisów zostawia otwartą furtkę firmom, które nie chciałyby publikować cenników.

Przedstawiciele PZFD tłumaczą, że projekt przewiduje, że obowiązek podawania m.in. ceny mieszkania ma dotyczyć umów, o których mowa w art. 3 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. - Przepisy te odnoszą się jednak wyłącznie do umów sprzedaży nieruchomości i to nawet tych, które nie dotyczą rynku deweloperskiego – czytamy w uwagach PZFD.