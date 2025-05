Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE, podkreśla, że dostęp do kredytów to jeden z najważniejszych czynników kształtujących sytuację na rynku. – Zapowiadana obniżka stóp stanowiłaby wyraźny bodziec do poszukiwania nowego mieszkania, zwłaszcza w sytuacji dużego wyboru. WIBOR-y już w kwietniu zaczęły spadać, a za nimi oprocentowanie kredytów. Wobec tego już w najbliższych danych miesięcznych jest szansa, że zobaczymy pierwsze skutki rzeczywistych zmian oprocentowania dla rynku – mówi Mikulska. – Jednak niewątpliwie ewentualna decyzja RPP o obniżce stóp procentowych i jej szerokie ogłoszenie będą miały jeszcze większy wpływ nie tylko na dostęp do finansowania, ale też na nastroje na rynku i decyzje potencjalnych nabywców. Istotna będzie też skala ewentualnych obniżek – dodaje.

Jarosław Jędrzyński, analityk Rynekpierwotny.pl, ocenia, że odbicie sprzedaży może nastąpić być może nawet prędzej niż później. – Tego typu tezę uzasadnia obserwowana już dziś wyraźna odwilż na rynku hipotek, potwierdzona danymi BIK za marzec, która powinna przybrać na sile wraz z oczekiwaną obniżką stóp, uruchamiając potencjał od miesięcy odkładanego „na lepsze czasy” popytu na mieszkania. Z kolei program dopłat do kredytów „Pierwsze klucze”, choć ma wykluczać z grona beneficjentów nabywców mieszkań deweloperskich, to w jakimś stopniu w sposób pośredni może przełożyć się na poprawę koniunktury sprzedażowej także lokali z pierwszej ręki – podsumowuje Jędrzyński.

Według Biura Informacji Kredytowej, w marcu banki i SKOK-i udzieliły 17,9 tys. pożyczek o łącznej wartości 7,68 mld zł. To wyniki wyraźnie lepsze niż w poprzednich miesiącach. W I kwartale udzielono ponad 49 tys. kredytów o wartości prawie 21 mld zł.

Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka ds. analizy rynku w Otodom, zaznacza, że kluczowym problemem, z którym zmagali się w ostatnich kilkunastu miesiącach deweloperzy, nie jest słabnące zainteresowanie zakupem mieszkania, tylko niska skłonność zainteresowanych do finalizowania transakcji. To efekt wysokiego oprocentowania kredytów, ale również wysokich cen mieszkań na rynku pierwotnym oraz wtórnym.

Respondenci ankiety Otodom deklarują, że do sfinalizowania zakupu mieszkania skłoniłoby ich: większy wybór tańszych mieszkań (25 proc. ankietowanych), co najmniej 10-proc. rabat (25 proc. ankietowanych), obniżka stóp (13 proc. ankietowanych).