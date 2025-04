Mamy schodzić z płaskowyżu inflacji

Skokowe spadki inflacji od kwietnia i lipca w dużej mierze będą wywołane tzw. efektami bazy: rok temu w kwietniu przywrócono stawkę VAT 5 proc. na żywność (co przez cały rok dodawało do wskaźnika inflacji zapewne około 0,5 pkt proc.), zaś w lipcu 2024 r. częściowo odmrożono ceny nośników energii, co dodało do inflacji, według szacunków ekonomistów, około 1,2–1,4 pkt proc. Co zrozumiałe, po roku te efekty znikają z odczytów inflacji rocznej.

Jednocześnie pozytywne sygnały w marcu wysłały m.in. ceny żywności (wzrost niższy od prognoz) czy paliw (spadek cen), procesowi dezinflacji sprzyja też silny złoty. Mniej uporczywa od obaw jest też inflacja bazowa.

Znaki zapytania dla RPP

Nie oznacza to, że wszystko jest już pewne. Nawet jeśli inflacja bazowa plasuje się w okolicach 3,5 proc., a nie 4 proc., jak przewidywał NBP w marcowej projekcji inflacyjnej, to pozostaje podwyższona, a prognozy sugerują tylko jej lekki spadek w 2025 r. Głównym wyzwaniem, zresztą podobnie jak w innych gospodarkach, jest wysoka dynamika cen usług. W lutym wyniosła ona 6,6 proc., jej siłą napędową jej wciąż duży wzrost płac. Acz te wzrosty – to dobra wiadomość z punktu widzenia zbijania inflacji – są w 2025 r. niższe od prognoz. – Przedsiębiorcy nie bardzo mają środki, żeby jeszcze podnosić wynagrodzenia – oceniał Glapiński.

Potencjalnie proinflacyjne są efekty globalnej wojny handlowej oraz luźna polityka fiskalna (w 2024 r. deficyt całego sektora finansów publicznych wyniósł 6,6 proc., wyraźnie powyżej oczekiwań).

Dużym znakiem zapytania dla Rady Polityki Pieniężnej i ekonomistów są też losy cen energii dla gospodarstw domowych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym od października zostaną one odmrożone, co przy dzisiejszych taryfach oznaczałoby wzrost rachunków o kilkanaście procent i podbitkę inflacji nawet o 0,7 pkt proc. Na razie wiemy tylko z deklaracji rządu, że jego intencją jest brak podwyżek cen energii. Do tego potrzeba niższych taryf sprzedawców (Urząd Regulacji Energetyki ogłosi decyzję ws. taryf zapewne w maju lub czerwcu) lub administracyjnego przedłużenia mrożenia cen. Ekonomiści zwykle przewidują jeden z tych scenariuszy, niemniej NBP w swoich prognozach na razie nie.