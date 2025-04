- Nasze obecne prognozy inflacji pokazują, że inflacja wraca w obręb celu już od lipca. Również inflacja bazowa będzie wyraźnie spadać. Nawet przy obniżkach stóp łącznie o 100 punktów bazowych, których my oczekujemy w tym roku, restrykcyjność polityki pieniężnej mierzona stopą realną ex ante (dzisiejsza stopa nominalna NBP minus przyszła inflacja - red.) będzie na koniec tego roku taka jak w grudniu 2024 roku. Więc gdyby tych obniżek nie było, to restrykcyjność wzrosłaby jeszcze bardziej, a ta dzisiejsza już mocno działa na gospodarkę – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Teoretycznie spełniają się więc już przesłanki dla obniżek stóp, powtarzane przez prezesa Glapińskiego: stabilizacja inflacji i prognozy jej niezagrożonego spadku w kolejnych kwartałach. „Problem" w tym, że te prognozy nie pochodzą z NBP. Marcowa projekcja inflacyjna NBP jest sporo wyższa od średniej rynkowych prognoz, oraz – co najważniejsze – zakłada odbicie inflacji w czwartym kwartale br. na skutek odmrożenia cen energii dla gospodarstw domowych. Tego, bazując m.in. na sygnałach z rządu, nie przewidują analitycy rynkowi. Między innymi z tego powodu tak ważna będzie kolejna, lipcowa projekcja NBP. Do tego czasu znane powinny być już nowe (niższe niż obecnie) taryfy sprzedawców energii, lub oficjalna decyzja rządu dotycząca przedłużenia mrożenia cen.

A może RPP nie powinna śpieszyć się z obniżkami stóp procentowych?

W ostatnich miesiącach niższa od założeń była też dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, mocniej od prognoz spada zaś inflacja bazowa. Oba czynniki powinny zwiększać prawdopodobieństwo obniżek stóp, o ile oczywiście te trendy się utrzymają. Silny rynek pracy i przewidywane mocne ożywienie inwestycyjne akurat w tym przypadku nie pomagają. Członkowie Rady mogą chcieć jeszcze obserwować dane przez kilka miesięcy, zanim podniosą rękę za obniżką.

Arsenał argumentów za powściągliwością w luzowaniu polityki pieniężnej też jest jednak niepusty. Wspomnieć można m.in. potencjalnie proinflacyjny wpływ wojen celnych oraz impulsu fiskalnego w Europie, szczególnie w Niemczech, wysokie prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce (3,7 proc. według projekcji NBP) czy luźną politykę fiskalną rządu. We wtorek GUS podał, że deficyt całego sektora finansów publicznych wyniósł w 2024 roku 6,6 proc. PKB, dużo powyżej oczekiwań rządu, NBP, analityków rynkowych i agencji ratingowych.