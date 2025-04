– Tropy prowadzą więc do wniosku, że w innych podsektorach niż rządowy, deficyt był większy niż zakładano – wskazuje Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao. – Być może chodzi o samorządy czy pozabudżetowy fundusz wydatków na obronność, czy inne fundusze – zastanawia się Pogorzelski.

Samorządy rok 2024 zamknęły z 0,8 mld zł na minusie, co może nie jest jakimś drastycznie słabym wynikiem, ale po tym, jak rząd w trakcie minionego roku dosypywał lokalnym budżetom grube miliardy złotych, można się było spodziewać pewnej nadwyżki. Warto w tym miejscu przypomnieć też problemy Narodowego Funduszu Zdrowia, gdy dziura w jego budżecie sięgała przejściowo ponad 20 mld zł w 2024 r.

Czy Bruksela ukarze Polskę za nadmierny deficyt

W związku z przekroczeniem unijnego limitu dla deficytu wynoszącego 3 proc. PKB (jeszcze za 2023 r.) Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu. Wynik sektora na poziomie 6,6 proc. PKB w ubiegłym roku pokazuje, że nie udało się dokonać żadnego zacieśnienia fiskalnego. Choć z drugiej strony rząd tego nie zapowiadał (na ścieżkę redukcji deficytu mamy wejść dopiero w 2025 r.), i Bruksela nie powinna nas z tego powodu jakoś mocniej ukarać.

Również dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. okazał się nieco wyższy od oczekiwanych przez rząd – to 55,2 proc. PKB wobec zakładanych 54,6 proc. PKB. W porównaniu z 2023 r. dług publiczny wzrósł aż o 6 pkt. proc. PKB, wówczas wynosił on 49,5 proc. PKB.

Z danych podanych wcześniej przez resort finansów wynika, że w kwotach nominalnych zadłużenie całego państwa wyniosło na koniec 2024 r. ponad 2 bln zł i było aż o 320 mld zł wyższe niż na koniec 2023 r. Za ten przyrost odpowiadają głównie instytucje rządowe – wzrost rok do roku o 283 mld zł – oraz zadłużenie funduszy pozabudżetowych (wzrost o ok. 41 mld zł rok do roku).