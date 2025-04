Potem do końca roku inflacja powinna utrzymywać się na zbliżonym poziomie. Wprawdzie Narodowy Bank Polski cały czas w swoich prognozach nie uwzględnia innego scenariusza niż odmrożenie cen energii dla gospodarstw domowych od października, i w efekcie wyraźny wzrost inflacji (z 4,1 proc. średnio w trzecim kwartale do 4,8 proc. w czwartym), ale głosy z rządu – m.in. ministra finansów Andrzeja Domańskiego i minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski – sugerują, że mrożenie cen będzie przedłużane, aż do momentu, gdy taryfy nie spadną do poziomu, przy którym rachunki nie wzrosną,

Konsensus prognoz dla Bloomberga zakłada, że na stałe w obręb celu inflacyjnego NBP (poniżej 3,5 proc.) zejdziemy w pierwszym kwartale 2026 r. (choć w drugiej połowie 2025 r. będziemy już bardzo blisko niego) i będzie dalej opadać w kierunku środka celu (2,5 proc.). Prognozy NBP są wyraźnie gorsze: zakładają spadek inflacji poniżej 3,5 proc. dopiero w drugiej połowie 2026 r., i poziom 2,5 proc. pod koniec przyszłego roku.

W środę decyzja Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych

Trajektoria inflacji jest kluczowa dla Rady Polityki Pieniężnej, która we wtorek rozpocznie posiedzenie, a w środę ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Te pozostają najpewniej bez zmian (główna stopa wynosi obecnie 5,75 proc.), aczkolwiek retoryka części członków RPP sugeruje, że zbliżamy się do momentu rozpoczęcia obniżek. Rynek obstawia, że do pierwszego cięcia dojdzie w trzecim kwartale. Możliwe, że stanie się to przy okazji lipcowej projekcji inflacyjnej NBP, która – przynajmniej tak się dziś wydaje – powinna pokazać bardziej optymistyczny przebieg inflacji niż dokument z marca.