W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Weto prezydenta wobec ustawy o pomocy Ukraińcom

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powodem był brak zmian dotyczących świadczenia 800+, które – zdaniem prezydenta – powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy pracują w Polsce. Weto oznacza ryzyko dla legalnego pobytu i prawa do pracy wielu Ukraińców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega, że decyzja może pozbawić Ukrainę dostępu do finansowanego przez Polskę internetu satelitarnego, co nazwał prezentem dla Władimira Putina.

Miliardy z banków popłyną do budżetu

Ministerstwo Finansów planuje znaczące podniesienie podatku CIT dla banków – z 19 proc. do 30 proc. w 2025 r. Sam resort szacuje, że tylko w przyszłym roku budżet zyska dodatkowe 6,5 mld zł. W perspektywie dekady dochody mogą sięgnąć 20 mld zł. Eksperci ostrzegają jednak, że wyższe obciążenia fiskalne przełożą się na wzrost opłat i prowizji dla klientów.

Reklama Reklama

Ożywienie konsumpcji zaskoczyło ekonomistów

Dane GUS pokazują, że sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 4,8 proc. rok do roku i aż o 4,4 proc. w ujęciu miesięcznym. Najmocniej zwiększył się popyt na sprzęt AGD/RTV i meble. To sygnał, że polscy konsumenci wracają do zakupów szybciej, niż przewidywali analitycy. Jednocześnie wynik finansowy firm w pierwszym półroczu wzrósł o 4,4 proc., choć nakłady inwestycyjne spadły.

Francuski rząd pod presją

Premier Francji François Bayrou zapowiedział wotum zaufania dla swojego rządu na 8 września. Plan budżetowy zakłada cięcia wydatków o 44 mld euro, w tym zniesienie dwóch świąt państwowych i zamrożenie części świadczeń socjalnych. Opozycja już teraz deklaruje sprzeciw, co może doprowadzić do upadku gabinetu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.