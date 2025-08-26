11 min. 31 sek.
Publikacja: 26.08.2025 07:30
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powodem był brak zmian dotyczących świadczenia 800+, które – zdaniem prezydenta – powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy pracują w Polsce. Weto oznacza ryzyko dla legalnego pobytu i prawa do pracy wielu Ukraińców. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega, że decyzja może pozbawić Ukrainę dostępu do finansowanego przez Polskę internetu satelitarnego, co nazwał prezentem dla Władimira Putina.
Ministerstwo Finansów planuje znaczące podniesienie podatku CIT dla banków – z 19 proc. do 30 proc. w 2025 r. Sam resort szacuje, że tylko w przyszłym roku budżet zyska dodatkowe 6,5 mld zł. W perspektywie dekady dochody mogą sięgnąć 20 mld zł. Eksperci ostrzegają jednak, że wyższe obciążenia fiskalne przełożą się na wzrost opłat i prowizji dla klientów.
Dane GUS pokazują, że sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 4,8 proc. rok do roku i aż o 4,4 proc. w ujęciu miesięcznym. Najmocniej zwiększył się popyt na sprzęt AGD/RTV i meble. To sygnał, że polscy konsumenci wracają do zakupów szybciej, niż przewidywali analitycy. Jednocześnie wynik finansowy firm w pierwszym półroczu wzrósł o 4,4 proc., choć nakłady inwestycyjne spadły.
Premier Francji François Bayrou zapowiedział wotum zaufania dla swojego rządu na 8 września. Plan budżetowy zakłada cięcia wydatków o 44 mld euro, w tym zniesienie dwóch świąt państwowych i zamrożenie części świadczeń socjalnych. Opozycja już teraz deklaruje sprzeciw, co może doprowadzić do upadku gabinetu.
