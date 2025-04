– Jak teraz będzie wyglądać ścieżka redukcji deficytu? Czy rząd będzie dążył do jego zbicia do 5,5 proc. PKB, co byłoby dużym wysiłkiem fiskalnym, czy jednak będzie to redukcja o 0,2 pkt proc., np. do 6,4 proc. PKB – zastanawia się Piotr Bielski.

Odpowiedzi na to pytanie będzie musiał przedstawić minister finansów, są istotne dla polityki gospodarczej państwa, wysokości publicznych podatków i wydatków, ale także z punktu widzenia polityki pieniężnej. – Moim zdaniem deficyt sektora finansów publicznych w 2025 r. roku może być zbliżony do tego z 2024 r. – ocenia Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. – Nie jest to wiadomość krzepiąca. I musi mieć wpływ na politykę monetarną, która nie może być obojętna na luźną politykę fiskalną państwa – ostrzega Jankowiak. Prezes NBP Adam Glapiński podkreślał, że zbyt ekspansywna polityka fiskalna oddala w czasie obniżki stóp procentowych.