W środę decyzja Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych

Mimo niższego od prognoz wzrostu cen żywności, ekonomiści Pekao nie mają w tym względzie najlepszych oczekiwań. „Przy utrzymujących się problemach strukturalnych (m. in. na rynku jaj) czy też biorąc pod uwagę słabe zeszłoroczne krajowe zbiory płodów rolnych oraz spodziewaną niską tegoroczną podaż związaną z trudnymi warunkami atmosferycznymi (głównie susze hydrologiczne), spodziewamy się, że dynamika cen żywności będzie dalej podwyższona na przestrzeni 2025 r.” – komentują.

Co dalej z inflacją?

W kwietniu inflacja roczna powinna wyraźnie spaść, według dzisiejszych szacunków bliżej 4,3-4,5 proc. Z wyliczeń wypadnie bowiem efekt podwyżki VAT na żywność z kwietnia 2024 r., który dodawał do wskaźnika około 0,5 punktu procentowego.

Na podobnym poziomie co w kwietniu, inflacja powinna utrzymywać się w kolejnych dwóch miesiącach. Kolejny duży spadek zanotuje od lipca, gdy z kolei na wskaźnik przestanie już oddziaływać częściowe odmrożenie cen energii z lipca 2024 r. Coraz silniej w prognozach ośrodków analitycznych zarysowuje się wizja tego, że latem inflacja spadnie do około 3-3,5 proc., czyli będzie już w obrębie celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), i na podobnym poziomie będzie się już utrzymywała do końca roku. „Na koniec roku inflacja CPI może zejść nawet poniżej 3 proc. r./r.” – przewidują analitycy Pekao.

Jednocześnie coraz bardziej „odklejona” od rynkowego konsensusu staje się prognoza Narodowego Banku Polskiego z marcowej projekcji zakładająca, że w czwartym kwartale inflacja będzie wynosić średnio aż 4,8 proc. Ten szacunek bazuje na założeniu, że od października ceny energii dla gospodarstw domowych zostaną odmrożone przy dzisiejszych taryfach. Jednak, zgodnie z deklaracjami z rządu, mrożenie cen będzie przedłużane (przynajmniej do końca roku) lub taryfy obniżone do poziomu, przy którym rachunki nie wzrosną i odbicia inflacji nie będzie.