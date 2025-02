- Nie ma dowodów na dyskryminację w związku z limitem prowizji, ponieważ obowiązuje on niezależnie od lokalizacji firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami. Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie, to biorąc pod uwagę fakt, że kwota prowizji prawdopodobnie zostanie doliczona do ceny zakupu lub czynszu, pułap ten wydaje się odpowiedni, aby promować dostępność przyzwoitych mieszkań w przystępnych cenach. Jest to szczególnie ważne dla osób narażonych o szczególnych potrzebach – ludzi młodych, studentów i osób starszych. Środek ten może również przyczynić się do ochrony konsumentów poprzez zwiększenie przejrzystości cen i zapobieganie stosowaniu nadmiernych taryf - wskazał TSUE.

Pośrednik musi mieć z czego żyć

Słoweński trybunał musi teraz zbadać, czy pułap prowizji jest konieczny do osiągnięcia takich celów i czy nie istnieją mniej restrykcyjne środki pozwalające na osiągnięcie tego samego skutku.

- Badanie będzie musiało dać odpowiedź na pytanie, czy ustawodawca krajowy mógł wprowadzić środek skierowany konkretnie do konsumentów w trudnej sytuacji oraz czy wynagrodzenie za usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pozwala przedsiębiorstwom świadczącym te usługi pokryć swoje koszty i osiągnąć rozsądny zysk - wyjaśnił unijny Trybunał.

sygn. akt C-674/23